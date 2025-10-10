Topo

2 cenas decisivas antes de César despachar filho para sempre em 'Vale Tudo'

Cauã Reymond como César Ribeiro em "Vale Tudo"
Cauã Reymond como César Ribeiro em 'Vale Tudo'
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 15h49

Em Vale Tudo, César (Cauã Reymond) começa a provar o gosto do poder após se tornar o viúvo bilionário de Odete Roitman (Debora Bloch). Veja detalhes das próximas cenas.

O que vai acontecer

Modelo não perde tempo para assumir o controle da fortuna que herdou. Ele decide ir atrás da posição que herdou mesmo sob suspeita de envolvimento no assassinato da empresária.

Com a ajuda de Olavinho (Ricardo Teodoro), ele decide enfrentar Marco Aurélio (Alexandre Nero), atual CEO da TCA. A dupla vai até a empresa cobrar o que é de direito do novo herdeiro.

Para se livrar rapidamente do incômodo, o executivo aceita liberar o dinheiro de César. No entanto, o modelo demonstra que quer mais do que simples cifras.

Seria legal ter um espaço meu aqui na TCA, né, Olavinho? Mas eu acho que gosto mais da sala de Odete César Ribeiro

César (Cauã Reymond) herdou 50% da TCA em 'Vale Tudo'
César (Cauã Reymond) herdou 50% da TCA em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

O tom provocativo não para por aí. O viúvo deixa claro que está ciente dos acertos de contas pendentes entre Marco Aurélio e Odete e promete ficar de olho em cada movimento. O que César não calcula, é que essas atitudes podem soar suspeitas para a polícia, que ainda o tem como provável assassino de Odete.

E o filho?

Junto a essa nova mudança de vida, César precisará lidar com a cobrança de Maria de Fátima (Bella Campos). A influencer receberá uma ameaça de despejo do apart onde mora e correrá até o ex para pedir ajuda.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'
Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo'
Imagem: Globo/Manoella Mello

Porém, ele mais uma vez desprezará a mãe de seu filho. Assim, confirmará que não terá qualquer responsabilidade sobre a gravidez ou na paternidade da criança.

Filho de Fátima e César deve ser criado por Raquel (Taís Araújo). Sem ter condições de cuidar do bebê, a oportunista buscará um emprego em uma padaria, segundo o jornal Extra, e deixará o filho para a avó criar com Ivan (Renato Góes).

Marco Aurélio ameaçado

O clima esquenta nos próximos capítulos. Marco Aurélio percebe que assumir a presidência da TCA pode ser bem mais perigoso do que imaginava, principalmente com César disposto a reivindicar o império da falecida esposa.

Lembrando que Marco Aurélio deve ser preso ao tentar fugir do país nos próximos capítulos. Nas cenas filmadas no Rio de Janeiro, ele será parado pela polícia embarcando em um jatinho com Leila (Carolina Dieckmmann) e Bruno (Miguel Moro). Esse foi um dos finais gravados para o personagem.

