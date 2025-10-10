Com assassino à solta, Daniela e Luciano se casam em Vale Tudo; veja fotos

O casamento de Daniela (Jéssica Marques) e Luciano (Licínio Januário) será um ponto de leveza em meio ao caos da reta final de "Vale Tudo", marcada pela investigação da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Veja detalhes da cerimônia.

O que vai acontecer

As cenas vão ao ar neste sábado, dia 11. Daniela entrará na igreja acompanhada de Jarbas (Leandro Firmino). No altar, é recebida no altar por Luciano, que beija sua mão em um gesto de carinho.

Além da família da advogada, como Consuêlo (Belize Pombal) e André (Breno Ferreira). toda a turma de Vila Isabel estará presente no momento. Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes), Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Vasco (Thiago Martins), Lucimar (Ingrid Gaigher), Jorginho (Rafael Fuchs), além de Freitas (Luis Lobianco) e Marieta (Cacá Ottoni), estão entre os que testemunham o "sim" do casal.

Marieta (Cacá Ottoni), Poliana (Matheus Nachtergaele), Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes) e Freitas (Luis Lobianco) assistem ao casamento de Luciano (Licínio Januário) e Daniela (Jessica Marques) em Vale Tudo Imagem: Fábio Rocha/Globo

Durante a cerimônia, o padre (Pedro Lima) fala sobre amor e compromisso. Os noivos trocam votos e alianças sob aplausos dos convidados e, em seguida, todos seguem para uma festa animada na vila, com brindes e música.

Emocionado, Luciano faz um discurso tocante. Ele relembra sua trajetória desde Angola até encontrar uma nova família no Brasil, arrancando lágrimas de Daniela e dos amigos presentes.

Daniela (Jéssica Marques) e Luciano (Licínio Januário) recebem a bênção do padre (Pedro Lima) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

Daniela (Jéssica Marques) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.