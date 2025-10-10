Com assassino à solta, Daniela e Luciano se casam em Vale Tudo; veja fotos
O casamento de Daniela (Jéssica Marques) e Luciano (Licínio Januário) será um ponto de leveza em meio ao caos da reta final de "Vale Tudo", marcada pela investigação da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Veja detalhes da cerimônia.
O que vai acontecer
As cenas vão ao ar neste sábado, dia 11. Daniela entrará na igreja acompanhada de Jarbas (Leandro Firmino). No altar, é recebida no altar por Luciano, que beija sua mão em um gesto de carinho.
Além da família da advogada, como Consuêlo (Belize Pombal) e André (Breno Ferreira). toda a turma de Vila Isabel estará presente no momento. Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes), Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Vasco (Thiago Martins), Lucimar (Ingrid Gaigher), Jorginho (Rafael Fuchs), além de Freitas (Luis Lobianco) e Marieta (Cacá Ottoni), estão entre os que testemunham o "sim" do casal.
Durante a cerimônia, o padre (Pedro Lima) fala sobre amor e compromisso. Os noivos trocam votos e alianças sob aplausos dos convidados e, em seguida, todos seguem para uma festa animada na vila, com brindes e música.
Emocionado, Luciano faz um discurso tocante. Ele relembra sua trajetória desde Angola até encontrar uma nova família no Brasil, arrancando lágrimas de Daniela e dos amigos presentes.
