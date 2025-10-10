Topo

Com assassino à solta, Daniela e Luciano se casam em Vale Tudo; veja fotos

Daniela (Jéssica Marques) e Luciano (Licínio Januário) em Vale Tudo - Fabio Rocha/TVGlobo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 17h27

O casamento de Daniela (Jéssica Marques) e Luciano (Licínio Januário) será um ponto de leveza em meio ao caos da reta final de "Vale Tudo", marcada pela investigação da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Veja detalhes da cerimônia.

O que vai acontecer

As cenas vão ao ar neste sábado, dia 11. Daniela entrará na igreja acompanhada de Jarbas (Leandro Firmino). No altar, é recebida no altar por Luciano, que beija sua mão em um gesto de carinho.

Além da família da advogada, como Consuêlo (Belize Pombal) e André (Breno Ferreira). toda a turma de Vila Isabel estará presente no momento. Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes), Poliana (Matheus Nachtergaele), Aldeíde (Karine Telles), Vasco (Thiago Martins), Lucimar (Ingrid Gaigher), Jorginho (Rafael Fuchs), além de Freitas (Luis Lobianco) e Marieta (Cacá Ottoni), estão entre os que testemunham o "sim" do casal.

Marieta (Cacá Ottoni), Poliana (Matheus Nachtergaele), Raquel (Taís Araujo), Ivan (Renato Góes) e Freitas (Luis Lobianco) assistem ao casamento de Luciano (Licínio Januário) e Daniela (Jessica Marques) em Vale Tudo - Fábio Rocha/Globo - Fábio Rocha/Globo
Durante a cerimônia, o padre (Pedro Lima) fala sobre amor e compromisso. Os noivos trocam votos e alianças sob aplausos dos convidados e, em seguida, todos seguem para uma festa animada na vila, com brindes e música.

Emocionado, Luciano faz um discurso tocante. Ele relembra sua trajetória desde Angola até encontrar uma nova família no Brasil, arrancando lágrimas de Daniela e dos amigos presentes.

Daniela (Jéssica Marques) e Luciano (Licínio Januário) recebem a bênção do padre (Pedro Lima) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/TVGlobo - Fabio Rocha/TVGlobo
Daniela (Jéssica Marques) em 'Vale Tudo' - Fabio Rocha/TVGlobo - Fabio Rocha/TVGlobo
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

