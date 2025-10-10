Por que Bella Longuinho fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia?

Bella Longuinho, 23, tirou dúvidas dos seguidores sobre a sua cirurgia de redesignação sexual, realizada ontem na Tailândia.

O que aconteceu

Ela explicou por que foi até o país asiático fazer a cirurgia. Bella negou que dinheiro tenha sido a motivação: "Eu fiz consulta no Brasil e lá eu pagaria R$ 130 mil. Aqui, essa técnica que eu escolhi deu R$ 115 mil, mais as passagens e tudo o mais ficaria o mesmo valor".

Bella escolheu a Tailândia porque o país é referência nesse tipo de cirurgia. O país asiático foi o primeiro a fazer a cirurgia de redesignação sexual para mulheres trans, em 1975: "Eles fazem essa cirurgia todo dia, então não tem chance de dar erro".

Todas as minhas cirurgias, eu sempre busquei fazer o melhor. Se o melhor é na Tailândia, eu vim pra Tailândia. Bella Longuinho

A influenciadora diz que um diferencial do local onde escolheu fazer a cirurgia é o pós-operatório. O hospital oferece acompanhamento por um mês após a cirurgia: "Eu vou ficar sete dias aqui no hospital e depois vou para o hotel deles, bem aqui de frente, ficar mais 21 dias. As enfermeiras vão lá, fazem a minha dilatação, tudo. Vou ter todo esse apoio, então me sinto muito mais segura aqui", explicou.

Na Tailândia, são oferecidas cinco técnicas diferentes para a redesignação sexual. "Eu escolhi a PPV, que é a mais inovadora. Eles usam a pele do piu piu, mas também usam da parede abdominal. Então você vai ter profundidade de uma mulher cis, tem orgasmo, não tem odor. Fica perfeita, gente", disse Bella.