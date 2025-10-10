Bella Hadid trata doença com terapia polêmica de R$ 538 mil, diz site

Bella Hadid, 29, está fazendo um tratamento para a doença de lyme, condição crônica que afeta o sistema nervoso, de R$ 538 mil.

O que aconteceu

Recentemente, a modelo publicou alguas fotos em que parece estar internada por conta de complicações da doença. Ela foi diagnosticada em 2012, aos 15 anos. Sua mãe, Yolanda, e seu irmão mais novo, Anwar, receberam o mesmo diagnóstico.

As imagens publicadas pela artista não são de um hospital, e sim de uma clínica alemã especializada em doença de lyme. O tratamento, que envolve terapias controversas, custa US$ 100 mil, aproximadamente R$ 538 mil na cotação atual, segundo o Daily Mail.

Uma fonte próxima contou ao jornal britânico que Bella passou por um mês de tratamento. A modelo fez uso de hipetermia: o paciente é sedado e a temperatura do corpo sobre até 42°C, visando atacar a bactéria responsável pela doença.

A clínica também utiliza a ozoniterapia, que utiliza uma mistura de gás ozônio e oxigênio por via interavenosa nos pacientes. No entanto, há falta de evidências científicas comprovando a eficácia do tratamento. Em 2019, a Food and Drug Administration (FDA) emitiu um alerta sobre a ausência de provas para assegurar a segurança da terapia.