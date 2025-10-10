Topo

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

A Fazenda 2025: Yoná molha edredons - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Yoná molha edredons Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 22h55Atualizada em 10/10/2025 23h01

Sozinha na sede de A Fazenda 2025 (Record) após ser barrada da festa de sexta-feira, Yoná molhou as roupas de cama dos peões.

O que aconteceu

Ao ficar sozinha na sede, a peoa bagunçou o quarto e a sala. Yoná tirou as roupas de cama e os travesseiros e os empilhou na sala.

Na sequência, pegou uma garrafa com água, se dirigiu até os edredons e os molhou.

Minutos depois, Fernando entrou na sede e discutiu com a peoa. "Fique aí sozinha, sua cruel, sua mal amada! Ninguém te ama aí você é assim, você é nojenta, você é um pedaço de bosta."

Na sequência, Yoná chorou e foi confortada por Duda. A peoa falou que pretende testar os limites dos peões e que está há 30 dias no programa e nunca recebeu uma cama.

Não tenho uma cama aqui, Duda! Eu tô quase há 30 dias aqui!. Eu quero testar o limite deles também, eles só tão testando o meu!
Yoná

