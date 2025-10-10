Atitude drástica de Raquel contra Fátima choca na reta final de 'Vale Tudo'

Na reta final de "Vale Tudo", Raquel (Taís Araújo) vai tomar uma atitude inesperada que pode surpreender o público. Ela vai negar um pedido de ajuda da própria filha, Maria de Fátima (Bella Campos).

O que vai acontecer

Após o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), a jovem se vê sem a mesada que recebia da empresária. Também vê César (Cauã Remond) virar às costas para ela — mesmo depois de ficar bilionário. Pobre, ela fica sem dinheiro para pagar o aluguel e precisa recorrer à mãe.

Preocupada com o futuro da filha e do neto que está por vir, Raquel aconselha Fátima a procurar um emprego para se sustentar. Para surpresa de todos, a golpista aceita — mas a jornada não será fácil.

O primeiro destino de Fátima é a Tomorrow.Lab, onde ela tenta se vender como diretora criativa. Sardinha (Lucas Leto) reage com deboche ao ouvir a proposta da influencer.

Sem sucesso, ela tenta uma vaga na Paladar, empresa da mãe, e leva um novo golpe. Raquel se recusa a contratá-la e ainda a expulsa de seu apartamento,, argumentando que a jovem não vai ficar vivendo às suas custas.