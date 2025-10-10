Topo

Adriane Galisteu brinca sobre eliminação de peão: 'Foi de Odete Roitman'

A Fazenda 2025: Adriane Galisteu na noite da terceira roça - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu na noite da terceira roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 00h27Atualizada em 10/10/2025 00h51

Apresentadora de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu citou a morte de Odete Roitman de "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

Minutos após anunciar a eliminação de Gui Boury na terceira roça da temporada, a apresentadora brincou. "O Gui foi de Odete Roitman e já tá fazendo check-in no hotel."

A citação a morte da personagem da novela de outra emissora rendeu comentários no X.

No inicio da edição, a apresentadora também havia feito uma piada com a recente separação de Vinicius Jr e Virginia.

