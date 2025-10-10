Adriane Galisteu brinca sobre eliminação de peão: 'Foi de Odete Roitman'
Apresentadora de A Fazenda 2025 (Record), Adriane Galisteu citou a morte de Odete Roitman de "Vale Tudo" (Globo).
O que aconteceu
Minutos após anunciar a eliminação de Gui Boury na terceira roça da temporada, a apresentadora brincou. "O Gui foi de Odete Roitman e já tá fazendo check-in no hotel."
A citação a morte da personagem da novela de outra emissora rendeu comentários no X.
No inicio da edição, a apresentadora também havia feito uma piada com a recente separação de Vinicius Jr e Virginia.
