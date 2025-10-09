Topo

Yoná quebra regra do programa e recebe punição individual em A Fazenda 17

A Fazenda 2025: Yoná descumpre regra e é punida - Reprodução/Record
A Fazenda 2025: Yoná descumpre regra e é punida Imagem: Reprodução/Record
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/10/2025 21h56

Horas antes do resultado da terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), Yoná Sousa causou uma punição proposital e recebeu as consequências individualmente.

O que aconteceu

A peoa, que está na roça, se arrumou e foi até a casa da árvore. Lá, Yoná tirou o microfone e conversou, algo que é proibido aos peões. Imediatamente, a sirene soou.

Com todos os peões na sala, a produção advertiu a peoa individualmente. "A peoa Yoná descumpriu as regras propositalmente mais uma vez, e por isso, a punição será individual. Ela perderá o prêmio que ganhou na atividade. Caso permaneça depois da Roça de hoje, não participará da próxima festa."

O prêmio que Yoná perdeu foi os R$ 10 mil que recebeu na última ação de patrocinador do programa.

Ao saber da punição individual da peoa, os peões aplaudiram e comemoraram. Os peões já haviam sido advertidos que, caso descumprissem regras individualmente, seriam punidos.

