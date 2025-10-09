Yoná critica vida financeira de Fernando em A Fazenda: 'Não tem uma casa'
Yoná não poupou críticas a Fernando Sampaio durante uma conversa na área externa de A Fazenda 2025 (Record) na tarde de hoje.
O que aconteceu
A peoa, que está na terceira berlinda, comentou sobre a situação financeira do artista. "Anos como ator e não tem uma casa para morar? Mora de aluguel... O aluguel é mil reais. Tem dinheiro não!", disparou.
Gaby Spanic, que estava sentada aolado de Yoná, concordou. "Inacreditável", disse a atriz venezuelana, que ficou conhecida no Brasil ao interpretar Paola Bracho em A Usurpadora.
Fernando é conhecido por papéis na televisão. O peão integrou elencos de produções da Record, como "José do Egito", "Os Dez Mandamentos", "Jezabel" e "O Rico e Lázaro". O ator também teve trabalhos em "Segundo Sol", trama da globo que foi ao ar em 2018.