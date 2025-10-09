Topo

Entretenimento

Virginia compartilha versículo bíblico após pedido de desculpas de Vini Jr.

Virginia compartilha mensagem bíblica no Instagram - Reprodução/Instagram
Virginia compartilha mensagem bíblica no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

09/10/2025 00h29

Virginia Fonseca, 26, se manifestou nas redes sociais pouco depois do pedido de desculpas publicado por Vini Jr., 25.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um versículo bíblico. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade. Provérbios 3:5-6", dizia a mensagem.

Virginia adicionou como trilha sonora de louvor. Apresentadora escolheu a canção "Tudo Entregarei", de Fernandinho.

Mais cedo, Vini Jr. admitiu que decepcionou a ex de Zé Felipe. "Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", escreveu o craque do Real Madrid no Instagram. O jogador também fez elogios. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes", destacou.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Virginia compartilha versículo bíblico após pedido de desculpas de Vini Jr.

Fazenda: Carol Lekker, Guilherme e Yoná pedem votos para ficar na 3ª roça

A Fazenda: Dudu Camargo vence Prova do Fazendeiro pela 2ª vez

A Fazenda 2025: Carol Lekker, Gui e Yoná estão na 3º roça

Diretor de 'Vale Tudo' revela 'estratégia' para gravar assassinato de Odete

Marina Ruy Barbosa volta atrás e reassume fios ruivos no Festival do Rio

Gene Simmons sofre acidente após desmaiar enquanto dirigia

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 9/10 a 18/10

Peoas reclamam de ausência de banho de Dudu Camargo: 'Nem perfume'

Cauã se despede de 'Vale Tudo' e usa fotos com Bella Campos e Deborah Bloch

'Me descuidei, não correspondi e decepcionei', diz Vini Jr. sobre Virginia