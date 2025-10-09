Virginia compartilha versículo bíblico após pedido de desculpas de Vini Jr.

Virginia Fonseca, 26, se manifestou nas redes sociais pouco depois do pedido de desculpas publicado por Vini Jr., 25.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um versículo bíblico. "Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade. Provérbios 3:5-6", dizia a mensagem.

Virginia adicionou como trilha sonora de louvor. Apresentadora escolheu a canção "Tudo Entregarei", de Fernandinho.

Mais cedo, Vini Jr. admitiu que decepcionou a ex de Zé Felipe. "Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei", escreveu o craque do Real Madrid no Instagram. O jogador também fez elogios. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes", destacou.