Antes de Virginia, Vini Jr. teve namoro marcado por ciúmes e traição

Vini Jr. teve um relacionamento discreto e cheio de idas e vindas com a influenciadora Maju Mazalli antes de se envolver com Virginia Fonseca.

O que aconteceu

Maju e Vini se conheceram em 2017 através de uma amiga em comum, Dadá Favatto, filha de Romário. Na época, não rolou nada entre eles, mas dois anos depois o jogador tomou a iniciativa. Em entrevista ao podcast de Lucas Selfie, a influenciadora contou como tudo aconteceu.

A gente começou a se conhecer, mas não rolou nada. Depois de uns dois anos, ele me mandou uma mensagem e começamos a conversar.

Maju Mazalli

Segundo Maju, o convite para conhecê-lo em Madrid marcou o início do romance. "Me convidou para ir lá. Na época, eu tinha colocado silicone e não consegui. Depois, cheguei a ir e conheci a família inteira dele. Fui para passar uns 15 dias. Ficamos e tal. Isso rolou por uns dois anos e eu que ia sempre porque ele não conseguia vir por causa dos jogos. Passei dois anos fazendo isso", contou. O casal optou por manter um relacionamento em sigilo, sem aparições públicas.

A "Dé Férias com o Ex" relatou que o relacionamento era marcado por ciúmes de ambas as partes. "A gente estava junto, mas não sabia realmente o que tínhamos. Ele não gostava que eu estava no De Férias. Eu tinha ciúmes também porque o assédio das mulheres para jogador de futebol é surreal. Eu morria de ciúmes. Era uma troca de ciúmes abusiva e hoje a gente reconhece que era muita imaturidade", explicou.

O fim do relacionamento veio após a influenciadora descobrir uma traição do jogador. "Ele é muito novo e eu entendo que ele tem muita coisa para viver. O carma de ser corna vem desde lá de trás. Aconteceu que a pessoa não consegue ficar com uma pessoa só. Eu descobri mil coisas, fiquei chateadas por mil coisas. Eu vi na verdade, mas, enfim, não vem ao caso. O chifre foi brasileiro. Ainda falei para a minha mãe que ia perdoar."

No final de 2024, Maju Mazalli começou a dar indícios de que poderia ter reatado com o jogador. Em setembro do mesmo ano, surgiram rumores de que ela teria se mudado para a Espanha, mas a influenciadora negou: "Fico passada com a criatividade". Apesar das especulações, Maju não comentou na época sobre um possível retorno do relacionamento.