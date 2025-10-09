Topo

Vale Tudo: polícia pressiona suspeitos da morte de Odete; veja depoimentos

Principais suspeitos da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
09/10/2025 21h33

O capítulo de "Vale Tudo" de hoje traz os depoimentos dos cinco suspeitos de terem matado Odete Odete Roitman (Debora Bloch). São eles: César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Confira a seguir os depoimentos de cada investigado, que começam a ir ao ar nesta terça (7).

Marco Aurélio Catanhede (Alexandre Nero)

Eu posso dizer, por experiência própria, que a família Roitman é bem complicada. São quase 20 anos como vice-presidente e agora CEO da TCA. Eu e Helena fomos casados, e a gente tem um filho, Thiago. Mas eu não sou um assassino.

Celina Junqueira (Malu Galli)

A gente sempre teve uma relação muito próxima. Eu criei os filhos dela, praticamente. E minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso.

Helena Roitman (Paolla Oliveira)

Minha relação com a minha mãe era a pior possível. Mas eu também não sou fácil. Eu sou uma alcoolista em recuperação e estava há meses sem beber, até que eu descobri que o meu irmão está vivo. O Leonardo. Eu podia até querer que minha mãe morresse. Mas aí matar uma pessoa? Não, nunca.

Maria de Fátima Acioli (Bella Campos)

Fui casada por quase dois anos com o filho da Odete, o Afonso. Eu sempre tive uma ótima relação com ela. Acho que mesmo nos momentos mais difíceis - quando ela se casou com o meu namorado, quando eu descobri que Leonardo estava vivo -, a gente sempre chegou num acordo. Para mim, Odete sempre foi e sempre será uma inspiração. Eu nunca conseguiria atirar nela.

César Ribeiro (Cauã Reymond)

Eu estava casado com a Odete há pouco tempo, só que o nosso lance foi amor à primeira vista. Mas as pessoas são muito preconceituosas. [...] Eu só sei que eu vou sentir muita falta dela e de muita coisa que a gente viveu. Acontece que como eu sou herdeiro de 50% de tudo que era da minha falecida esposa, tem muita gente achando que fui eu, mas eu sou inocente.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 2896 votos
9,84%
Divulgação/Globo
27,42%
Reprodução/Globo
10,91%
Reprodução/Globo
25,66%
Manoella Mello/Globo
26,17%
Reprodução/Globo
Ver resultado parcial


