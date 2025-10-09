Malu Galli diz que Celina é vítima de Odete em 'Vale Tudo': 'Irmã tóxica'

Malu Galli, 53, analisou as adaptações de sua personagem, Celina, e sua relação com Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

A atriz sinalizou as mudanças da irmã da vilã no remake. "Foi atualizada. A história da tia solteirona que cuida dos sobrinhos a gente não vê muito hoje em dia. Na época da primeira versão, ela e Odete eram mais figuras senhoris do que são agora. Celina agora é uma mulher mais ativa", disse à Quem.

Para a artista, a personagem também é vítima de Odete Roitman. "Celina é tão sobrevivente a essa irmã tóxica quanto os filhos da Odete. Ela perdeu a juventude cuidando dos sobrinhos e acho que isso não aparecia muito na outra versão", destacou.

Malu Galli ainda lembrou de outros trabalhos ao lado de Debora Bloch. "Já fizemos melhores amigas e irmãs em 'Sete Vidas', em 2015. Temos muita parceria e intimidade, o que ajuda muito. Fizemos bons trabalhos juntas e agora fizemos irmãs em uma relação disfuncional", finalizou.