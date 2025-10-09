Topo

Fátima esconde segredos ao falar sobre morte de Odete e intriga polícia

De Splash, no Rio

09/10/2025 18h44

Em" Vale Tudo", Maria de Fátima (Bella Campos) está entre os suspeitos do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) e vai prestar depoimento à polícia no capítulo de hoje da novela das 9.

O que vai acontecer

Apesar de garantir para Raquel (Taís Araújo) que não cometeu o crime, a golpista vai omitir alguns detalhes durante o interrogatório. "Eu queria que a senhora começasse me falando da sua ligação com a dona Odete Roitman", pergunta o delegado.

A personagem vai revelar apenas parte das armações que protagonizou ao lado e contra Odete. Entre os fatos que contará estão a existência de Leonardo, filho que Odete escondia, e Ana Clara (Samantha Jones), jovem que cuidava da criança e foi assassinada pela empresária quando começou a chantageá-la.

Ana Clara é a moça que foi assassinada por Odete. Fátima ao delegado

O capítulo também traz imagens inéditas do dia do crime, incluindo cenas de Fátima no quarto de Odete. Ela lembra que chegou a ser ameaçada pela empresária e que temia por sua vida.

Mesmo assim, alguns detalhes dessa relação delicada serão omitidos. A golpista não deve contar que foi a primeira pessoa a encontrar Ana Clara morta nem que chegou a chantagear Odete. "O que você foi fazer ontem no hotel da Odete?", questiona o delegado.

Fátima responde com cautela: "Eu queria que a Odete morresse. Mas daí a matar ela, é outra coisa."

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

