Quem sai em A Fazenda? Chico, Bárbara e Dantinhas debatem

De Splash, em São Paulo

09/10/2025 12h11

A disputa pela permanência em A Fazenda 17 está indefinida, segundo Chico Barney, que vê os mutirões como decisivos para a saída de Gui, Carol ou Yoná. Chico, Bárbara Saryne e Dantinhas analisaram as enquetes e reações no central splash, do Canal UOL.

Barney destacou que o UOL aponta vantagem de Gui por conta de mutirões, e não por popularidade natural. Bárbara Saryne reforçou: muita gente conheceu Gui só agora, e ele não tem torcida forte. Dantinhas concordou e chamou Gui de "planta" no jogo.

Não é porque ele é popular, não é porque o vô dele tá torcendo, é o Guilherme liderando por conta de uma atividade inorgânica.
Chico Barney

Em um agregador de enquetes, Yoná lidera a rejeição nos sites, mas Gui aparece ameaçado em redes sociais. Bárbara lembrou que o apoio de Dudu Camargo mudou o cenário para Yoná, aproximando-a do público.

Esse plano do Dudu com a Yoná na madrugada traz um gás pra ela, mostra pro público que, olha, existe possibilidade deles jogarem juntos, o Dudu brilha quando tá com a Yoná.
Bárbara Saryne

Dantinhas apontou que Yoná depende da torcida de Dudu, e que Gui não gera engajamento. Barney e Bárbara resgataram eliminações surpreendentes de outras edições, mostrando que o resultado pode surpreender.

Às vezes eu tenho a impressão de que a Yoná não tem torcida, sabia? Que é mais a torcida do Dudu, que dá um apoio, um suporte a ela, do que ela ter uma... Porque eu fiquei pensando, eu vi umas enquetes e ela tá sempre em última, sempre abaixo da Carol. Eu achei que seria o contrário. Então eu acho que a Ioná não tem um fandom. Eu acho que a gente corre o risco de ter essa votação, a Carol ser a mais votada, realmente, e a Ioná ficar ali no meio.
Dantinhas

Apesar das enquetes, Chico Barney aposta que Guilherme sai. Bárbara e Dantinhas concordam que a falta de torcida de Gui pesa mais que o ranço por Carol e Yoná. O trio lembra que eliminações inesperadas já aconteceram, e nada está garantido.

Eu acho que o mais importante é a gente torcer para que os deuses do reality show continuem abençoando essa fazenda, porque o certo agora é o Guilherme ser o terceiro eliminado. Acho que a gente continuaria numa boa toada aí, acho que seria interessante.
Chico Barney

Central Splash: Michelle Barros não é Sheherazade e precisa sair da Fazenda

Cara, eu queria que ela se retirasse do programa. Queria que ela fosse compreensiva com o público e se retirasse, porque ela não vai entregar nada. Ela vai entregar esse controle da comida na cozinha.
Chico Barney

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

