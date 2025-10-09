Três Graças: Romulo Estrela visitou delegacias para viver policial 'justo'

Romulo Estrela visitou delegacias e conversou com investigadores para viver seu novo personagem em "Três Graças". Ele será Paulinho Reitz, um policial "honesto e íntegro", que fará par romântico com a mocinha Gerluce (Sophie Charlotte). Filho de um policial que morreu em serviço, Paulinho demonstrará ser "determinado e persistente" em suas investigações, o que atrapalha sua vida amorosa.

Ele vem de uma família de policiais, o pai dele foi policial e ele segue os mesmos passos. Ele é um profissional honesto, justo, um cara que não se rende às falcatruas e aos esquemas que permeiam o núcleo da delegacia onde ele trabalha na história. Ele está sempre muito atento e disponível para resolver todos os casos que aparecem. Romulo Estrela

Romulo buscou entender o cotidiano dos policiais de São Paulo para viver o personagem. "A gente acabou se dividindo entre externas em São Paulo, estúdio no Rio de Janeiro, cidade cenográfica no Rio também. Então, era importante ter uma referência um pouco mais coesa da geografia. Com essa visita e essa imersão nesses lugares, a gente conseguiu fazer com que, estando na rua da cidade cenográfica, na rua de São Paulo, ou dentro da delegacia, a gente tenha familiaridade com esses espaços, porque os conhecemos e temos memória deles", conta Romulo.

Paulinho é um "estranho no ninho" em uma delegacia cheia de esquemas. Apaixonado pela profissão, ele trabalha ao lado de Juquinha (Gabriela Medvedovsky), uma estagiária que também faz um trabalho "impecável" e ajuda o chefe a abrir os olhos para questões sociais. Paulinho também lidará de forma "cômica e irônica" com as tramoias do chefe, o delegado Jairo Barroso (André Mattos).

Paulinho é um profissional tão focado no trabalho, que acaba deixando a vida pessoal de lado e terminando um casamento. "Ele terminou um casamento, não conseguiu sustentar essa relação e, por um lado, isso acabou favorecendo a relação dele com o trabalho, porque fez com que ele tivesse mais tempo disponível. [...] Em determinado momento, esse cara percebe que havia nele um lado sentimental, um espaço não preenchido do afeto e que ele rapidamente percebe que precisa. Ele sentia falta sem saber que sentia, que é o momento em que ele encontra Gerluce", diz o ator.

A relação de Gerluce e Paulinho surgirá a partir de uma amizade e se desenvolverá com o tempo. "Eles primeiro se tornam amigos e depois chega uma hora que essa relação precisa ir para algum lugar. Ela sai dessa zona da amizade e vai para um lugar de paixão mesmo. E aí, ele acaba frequentando a comunidade da Chacrinha muito por conta da relação que ele tem com essa mulher. Depois, um pouco mais para frente, ele acaba vivendo um grande dilema que tem uma relação com a personagem da Gerluce e isso faz com que ele fique cada vez mais envolvido com a comunidade."

O ator, cuja última novela foi "Travessia", em 2022, diz que estava com saudade dos folhetins. "Esse personagem era um desafio que eu queria muito enfrentar. [...] Todas as possibilidades e camadas desse personagem, que eu vi que poderiam ser possíveis, me deixaram muito entusiasmado para viver ele. Porque dentro dessa novela, eu vi que eu tinha a possibilidade de criar um cara virtuoso, mas com falhas e vulnerabilidades."

Ele repetirá parceria com Luiz Henrique Rios, que dirigiu "Bom Sucesso", e trabalhará pela primeira vez com Aguinaldo Silva. "Trabalhar numa novela do Aguinaldo é um orgulho muito grande. [...] Sem dúvida, o Aguinaldo é um desses autores que ajudaram a construir a história da televisão brasileira com grandes sucessos e grandes personagens ao longo dos anos. Eu estou muito feliz de fazer parte desse retorno dele à dramaturgia da TV Globo e viver um personagem tão importante dentro dessa trama."

Romulo diz que o público pode esperar uma novela que "representa muito bem o brasileiro". "Temos os dois universos, de quem sai de manhã cedo, pega três ônibus, metrô, trem, para chegar no trabalho, que estuda, que usa o serviço público. E tem também o outro lado de quem tem muito dinheiro, muito poder."

Segundo ele, "Três Graças" será um folhetim clássico, com personagens "bem delineados". "É uma novela que não foge à crítica, ao debate, como eu acho que as nossas novelas devem ser".