Topo

Entretenimento

Theresa Walcacer, pioneira no jornalismo da Globo e sogra de Poliana Abritta, morre no Rio

São Paulo, 09

09/10/2025 20h15

Pioneira do jornalismo na TV Globo, a jornalista Theresa Walcacer morreu na madrugada desta quinta-feira, 9, aos 81 anos. Ela sofria de problemas cardíacos crônicos e faleceu em sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A jornalista mineira entrou para a TV Globo em 1971 e lá trabalhou nos principais telejornais da emissora, como o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo e Globo Repórter. Atuou também na GloboNews, como editora do Starte, programa de cultura exibido pelo canal até 2013.

Theresa participou de coberturas importantes, como a morte do líder soviético Nikita Kruschev e a da queda do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

Além da Globo, ela trabalhou também na TV Manchete.

Theresa atuou também no jornalismo impresso, com passagens pelas revistas Pais&Filhos e Geográfica Universal, e no Jornal do Brasil. Foi também gerente da Fundação Roberto Marinho.

Theresa era também sogra da apresentadora Poliana Abritta, que se manifestou nas redes sociais. "Theresa tinha olhar de encantamento: pela vida, pela arte, pelos afetos que costuravam seus dias", escreveu a apresentadora do Fantástico.

Em seu perfil no Instagram a jornalista Bianca Ramoneda, com quem Theresa trabalhou no programa Starte, também lembrou a colega. "Theresa Walcacer já era um mito do jornalismo com uma trajetória de peso e uma personalidade irreverente quando nos encontramos", escreveu.

A jornalista deixa dois filhos e cinco netos.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Vale Tudo: polícia pressiona suspeitos da morte de Odete; veja depoimentos

Fazenda: Parcial UOL acirrada indica eliminação chocante de peoa na 3ª roça

Dennis DJ rebate denúncia de violência e se posiciona sobre guarda do filho

Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista na conversa global'

Theresa Walcacer, pioneira no jornalismo da Globo e sogra de Poliana Abritta, morre no Rio

Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

'Preto de Neve': Hélio de La Peña leva humor a SP em apresentação única

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

A pista de Alexandre Nero sobre mistério de Marco Aurélio e Odete Roitman

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10/10 a 18/10