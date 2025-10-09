Topo

Sem graça, noivo de Taylor Swift comenta música sobre suas partes íntimas

09/10/2025 14h31

Em seu novo disco, The Life of a Showgirl, Taylor Swift incluiu Wood, faixa em que usa trocadilhos para falar das partes íntimas de seu noivo, Travis Kelce. Em seu podcast, New Heights, o jogador de futebol americano foi questionado por seu irmão e coapresentador, Jason Kelce, sobre seus sentimentos sobre a música, que fala sobre sua "varinha mágica" e "sequoia".

O que Taylor Swift fala sobre Travis Kelce em 'The Life of a Showgirl'?

Questionado por Jason se ele se sente metido pelas comparações feitas por Swift na música, Travis, sem graça, tentou responder de forma polida. "É uma ótima música. Amo aquela mulher, então qualquer música que ela escreve sobre mim [é boa]", disse o jogador do Kansas City Chiefs.

O irmão, no entanto, não deu trégua. "Mas não é só sobre você, sabe? É [sobre] um apêndice", provocou Jason, deixando Travis ainda mais envergonhado. "'Árvore de sequoia, não é difícil de ver'... Sequoia é uma palavra generosa, eu acho."

"Acho que se alguém escrevesse uma música sobre mim, seria tipo 'bordo japonês', sabe? 'Às vezes você consegue ver'", seguiu Jason, arrancando risadas de Travis. Eventualmente, o cunhado de Swift deixou a zueira para trás para elogiar a canção. "Mas a música é ótima, a batida é fantástica. É bem o que gosto, então, parabéns, é uma ótima música."

Swift é conhecida por falar honestamente de sua vida amorosa em suas músicas e isso não mudou em The Life of a Showgirl. O disco conta com várias referências a Travis, que é citado em faixas como The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor e Wi$h Li$t.

Lançado no último dia 3, The Life of a Showgirl é o 12º trabalho de estúdio de Swift. Em sua estreia, o álbum quebrou o recorde de disco mais ouvido em um único dia no Spotify, uma marca que foi alcançada em apenas 11 horas.

