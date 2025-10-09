Topo

Scarlett Johansson pode ser vilã em live-action de 'Enrolados'

São Paulo, 09

09/10/2025 17h29

O remake em live-action de Enrolados, animação de 2010, está novamente sendo desenvolvido na Disney. Paralisado em abril após o fracasso nas bilheterias da nova versão de A Branca de Neve, o longa está avançando no estúdio, com Scarlett Johansson (Jurassic World: Recomeço) sendo cotada para viver Mãe Gothel, mãe adotiva de Rapunzel e principal vilã do filme.

Mesmo após o quase cancelamento do filme, Michael Gracey (Better Man - A História de Robbie Williams) segue ligado à direção de Enrolados, que terá roteiro assinado por Jennifer Kaytin Robinson (Justiceiras).

Segundo o Deadline, grande veículo especializado em cinema dos Estados Unidos, apesar de voltar a ser desenvolvido, Enrolados ainda não foi oficialmente autorizado pela Disney.

Adaptação no clássico conto de fadas, Enrolados segue a história de Rapunzel (voz de Mandy Moore), uma princesa "perdida" cujo cabelo tem o poder de curar feridas e atrasar o envelhecimento. Quando bebê, ela foi sequestrada pela Mãe Gothel (Donna Murphy) e criada por ela como se fosse sua filha sem lhe revelar sua verdadeira identidade como herdeira do trono de Corona. Após anos proibida de deixar a torre da vilã, ela tem um encontro inesperado com Flynn (Zachary Levi), um ladrão que a ajuda a recuperar seu lugar na corte.

Enrolados ainda deu origem a uma série animada, que durou três temporadas. Tanto o filme quanto a série estão disponíveis no Disney+.

