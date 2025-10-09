Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Sexta, 10 de outubro

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

Sábado, 11 de outubro

Celina avisa a Afonso e Solange que os exames de Leonardo estão bons e que o transplante será realizado. Sardinha debocha de Maria de Fátima quando ela pede emprego na Tomorrow. Raquel se nega a contratar Maria de Fátima para trabalhar na Paladar. Maria de Fátima deixa o apart-hotel. Daniela e Luciano se casam. Solange avisa a Afonso que Leonardo sofreu nova convulsão. Fernando acalma Solange.

Segunda, 13 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Terça, 14 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Quarta, 15 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Quinta, 16 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Sexta, 17 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

Sábado, 18 de outubro

A Globo não divulgará os capítulos da última semana.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.