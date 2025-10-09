'Preto de Neve': Hélio de La Peña leva humor a SP em apresentação única

Colunista do UOL, Helio de La Peña chega a São Paulo no dia 18 de outubro para apresentar o stand-up "Preto de Neve". Apresentação única acontece no Teatro Gazeta.

Como é o espetáculo

"Preto de Neve" quer misturar humor ácido e perspicaz para desafiar o público a pensar sobre o que os cerca. La Peña mescla suas vivências pessoais como um homem preto que circula em ambientes elitizados com comentários divertidos sobre fatos do noticiário.

Segundo ele, sua marca registrada é a abordagem de assuntos sérios com leveza e humor, sem perder a profundidade. Ele não quer cair nas armadilhas da polarização e diz não ter político de estimação.

Humor acima de tudo, piada pra cima de todos. Hélio de La Peña

No auge de seus 66 anos, zoa sua rotina esportiva de "maratonista aquático da melhor idade" e se orgulha de ser o "único humorista de águas abertas do Brasil". Espetáculo não deixa de fora piadas inéditas sobre os bastidores do programa Casseta & Planeta, Urgente!

Serviço - Preto de Neve em São Paulo

Data e hora: 18 de outubro (sábado), 22h30

Local: Teatro Gazeta (Av. Paulista, 900, São Paulo)

Ingressos via Sympla

Classificação: 14 anos

Produção: Casa de Artistas