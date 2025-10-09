Por que colocar sal na máquina de lavar? Truque caseiro tem base científica

Um truque doméstico antigo voltou a chamar atenção: usar uma colher de sal na máquina de lavar. O método, conhecido há décadas, vem sendo redescoberto por quem busca soluções simples e baratas para cuidar das roupas. O sal de cozinha, presente em toda casa, mostra que pode ter funções muito além da culinária.

O que aconteceu

O sucesso da dica tem explicação. O sal não serve apenas para temperar: ele atua na água, suaviza o toque dos tecidos e ajuda a preservar as cores. Nos Estados Unidos, sites como Cooktop Cove e HowStuffWorks apontam que o cloreto de sódio (NaCl) melhora o desempenho do sabão e contribui para eliminar odores.

Mas o que parece truque doméstico tem base científica sólida. Segundo um estudo da Universidade Federal do Paraná (UFPR). "A adição de sal de cozinha à solução de tingimento causa um fenômeno conhecido como "salting out", o qual promove a pigmentação do tecido. Além disso, observou-se que o cloreto de sódio é capaz de retardar o processo de descoloração até certo ponto, embora não o previna por completo", estudo.

O cloreto de sódio age na água, tornando o líquido saturado. É como se a água ficasse congestionada, sem espaço para receber a tinta que se soltaria da roupa Mauro Carlos Ribeiro, químico da USP, à Superinteressante

Por sal na lavagem ajuda a fixar a cor Imagem: Marek/Pixabay

Em outras palavras, o sal ocupa o lugar que o corante usaria para se dissolver. Assim, a tinta permanece nas fibras do tecido. "O corante que já estiver impregnado nas fibras não será dissolvido", complementa a química Maria Regina Alcântara, também da USP, à Superinteressante.

Além de ajudar a fixar o tingimento, o sal reduz a estática em tecidos sintéticos e até amacia roupas. Segundo o portal americano HouseDigest, o cloreto de sódio cria um ambiente iônico que "ajuda as partículas de sujeira a se desprenderem das roupas com mais eficiência durante o ciclo de lavagem". É uma alternativa ecológica aos aditivos industriais, que muitas vezes contêm compostos agressivos.

Como usar o sal na lavagem

O processo pode ser aplicado com um passo a passo prático; veja:

Escolha o sal adequado. Pode ser grosso ou refinado, sem necessidade de marcas especiais. Use a medida certa. Entre uma e duas colheres de sopa no tambor são suficientes. Adicione as roupas normalmente. Evite sobrecarregar a máquina. Selecione o ciclo habitual. O sal não interfere no funcionamento do eletrodoméstico. Deixe agir. Ele ajuda a fixar as cores, eliminar odores e limpar o tambor.

Use com moderação

Embora o truque tenha base científica, especialistas alertam que não é necessário adicionar sal em toda lavagem. O jornal argentino La Nación, por exemplo, recomenda usar uma ou duas colheres por lavagem, no máximo uma vez por mês. Já o HouseDigest lembra que o uso excessivo pode deixar resíduos no tambor e danificar tecidos delicados, como lã e seda.

O sal também não substitui o sabão, mas pode melhorar a limpeza e prolongar a vida útil das roupas quando usado ocasionalmente. Em lavagens pontuais, ajuda a preservar o brilho dos tecidos.