Poliana Abritta se despede da sogra, Theresa Walcacer: 'Minha amada'

Poliana Abritta presta homenagem à Theresa Walcacer Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

09/10/2025 15h26

Poliana Abritta emocionou seguidores ao se despedir de sua sogra, a também jornalista Theresa Walcacer, que faleceu ontem.

Theresa é mãe de Chico Walcacer, companheiro da apresentadora do Fantástico. Nas redes sociais, Poliana compartilhou uma declaração comovente. "Theresa tinha olhar de encantamento: pela vida, pela arte, pelos afetos que costuravam seus dias. E encantava! Com o sorriso, com as conversas, com a troca genuína e intensa. As mensagens vinham cheias de poesia, de referências, bordadas em cuidado", escreveu.

A apresentadora ainda destacou a intimidade e o vínculo afetivo que construíram. "Foi testemunha do meu amor e eu do dela. Por todos. Levou meu coração. E eu carrego o dela comigo. Assim como os banhos de cachoeira, as longas conversas, as peças de teatro, a cumplicidade, a confiança mútua, o amor! Ah, minha amada? que os mistérios que nos envolvem em muitas conexões me deixem te sentir sempre perto."

Theresa Walcacer iniciou sua carreira na Globo em 1971, como pesquisadora. Ao longo dos anos, atuou em programas de grande destaque, como o Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Globo e Globo Repórter. Mais tarde, integrou a equipe da GloboNews, onde trabalhou até 2023.

