'Podia querer que minha mãe morresse': começam os depoimentos em Vale Tudo
No fim do capítulo de "Vale Tudo" de ontem (8), o público já pode ver que os depoimentos dos suspeitos pelo assassinato de Odete (Debora Bloch) começarão a ser colhidos pela polícia. As cenas de hoje (9) mostrarão os cinco investigados relembrando seus últimos momentos com a empresária.
O que vai acontecer
César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) serão ouvidos. Todos eles foram vistos pelas câmeras do hotel Copacabana Palace e estiveram com Odete no dia de sua morte.
Marco Aurélio estava hospedado no local e usou uma arma com silenciador, mas Leila (Carolina Dieckmann) desconfia do marido. "Eu posso dizer, por experiência própria, que a família Roitman é bem complicada. São quase 20 anos como vice-presidente e agora CEO da TCA. Eu e Helena fomos casados, e a gente tem um filho, Thiago. Mas eu não sou um assassino", dirá o executivo.
Já Celina tomará as dores dos sobrinhos para justificar seu encontro com a irmã. Ela recordará que a empresária escondeu o fato de que Leonardo estava vivo, fazendo com que Heleninha carregasse por anos a culpa pela suposta morte do irmão. Além disso, contará que Odete impediu que Afonso realizasse o transplante que poderia salvá-lo do câncer.
Minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso. Celina, em 'Vale Tudo'
Um dos depoimentos mais fortes será o de Heleninha, que deve ter suas digitais encontradas na arma. Heleninha dirá ao delegado Mauro que teve intenção de dar fim à própria vida momentos antes de se encontrar com a mãe, quando protagonizou com ela uma briga intensa.
Minha relação com a minha mãe era a pior possível. Mas eu também não sou fácil. Eu sou uma alcoolista em recuperação e estava há meses sem beber, até que eu descobri que o meu irmão está vivo. O Leonardo. Eu podia até querer que minha mãe morresse. Mas aí matar uma pessoa? Não, nunca. A verdade é que a minha mãe nunca gostou de mim, delegado. Heleninha, em 'Vale Tudo'
Maria de Fátima aproveitará a ocasião para revelar os podres de Odete. Ela contará que a ricaça assassinou Ana Clara (Samantha Jones) e que ela mesma, após isso, passou a temer ser morta. "Sempre tive uma ótima relação com ela. Acho que mesmo nos momentos mais difíceis - quando ela se casou com o meu namorado, quando eu descobri que Leonardo estava vivo -, a gente sempre chegou num acordo. Eu nunca conseguiria atirar nela", começa Fátima.
Eu queria que a Odete morresse. Mas daí a matar ela, é outra coisa Maria de Fátima
Último a ser convocado, César seguirá uma dica de Olavo (Ricardo Teodoro): vai chorar. Mesmo tentando manter a calma, o modelo ficará inquieto ao perceber que será deixado para dar seu depoimento após todos os demais suspeitos. "Seu delegado, por que eu fui o último a ser chamado? Só para eu saber", questionará, nervoso.
Acontece que como eu sou herdeiro de 50% de tudo que era da minha falecida esposa, tem muita gente achando que fui eu, mas eu sou inocente. César
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.