'Podia querer que minha mãe morresse': começam os depoimentos em Vale Tudo

No fim do capítulo de "Vale Tudo" de ontem (8), o público já pode ver que os depoimentos dos suspeitos pelo assassinato de Odete (Debora Bloch) começarão a ser colhidos pela polícia. As cenas de hoje (9) mostrarão os cinco investigados relembrando seus últimos momentos com a empresária.

O que vai acontecer

César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) serão ouvidos. Todos eles foram vistos pelas câmeras do hotel Copacabana Palace e estiveram com Odete no dia de sua morte.

Marco Aurélio estava hospedado no local e usou uma arma com silenciador, mas Leila (Carolina Dieckmann) desconfia do marido. "Eu posso dizer, por experiência própria, que a família Roitman é bem complicada. São quase 20 anos como vice-presidente e agora CEO da TCA. Eu e Helena fomos casados, e a gente tem um filho, Thiago. Mas eu não sou um assassino", dirá o executivo.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Já Celina tomará as dores dos sobrinhos para justificar seu encontro com a irmã. Ela recordará que a empresária escondeu o fato de que Leonardo estava vivo, fazendo com que Heleninha carregasse por anos a culpa pela suposta morte do irmão. Além disso, contará que Odete impediu que Afonso realizasse o transplante que poderia salvá-lo do câncer.

Minha irmã nunca foi uma pessoa fácil. Mas a nossa relação piorou mesmo quando eu descobri que Leonardo, meu sobrinho, está vivo. Mas cometer um assassinato? Nunca faria isso. Celina, em 'Vale Tudo'

Um dos depoimentos mais fortes será o de Heleninha, que deve ter suas digitais encontradas na arma. Heleninha dirá ao delegado Mauro que teve intenção de dar fim à própria vida momentos antes de se encontrar com a mãe, quando protagonizou com ela uma briga intensa.

Minha relação com a minha mãe era a pior possível. Mas eu também não sou fácil. Eu sou uma alcoolista em recuperação e estava há meses sem beber, até que eu descobri que o meu irmão está vivo. O Leonardo. Eu podia até querer que minha mãe morresse. Mas aí matar uma pessoa? Não, nunca. A verdade é que a minha mãe nunca gostou de mim, delegado. Heleninha, em 'Vale Tudo'

Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Maria de Fátima aproveitará a ocasião para revelar os podres de Odete. Ela contará que a ricaça assassinou Ana Clara (Samantha Jones) e que ela mesma, após isso, passou a temer ser morta. "Sempre tive uma ótima relação com ela. Acho que mesmo nos momentos mais difíceis - quando ela se casou com o meu namorado, quando eu descobri que Leonardo estava vivo -, a gente sempre chegou num acordo. Eu nunca conseguiria atirar nela", começa Fátima.

Eu queria que a Odete morresse. Mas daí a matar ela, é outra coisa Maria de Fátima

Último a ser convocado, César seguirá uma dica de Olavo (Ricardo Teodoro): vai chorar. Mesmo tentando manter a calma, o modelo ficará inquieto ao perceber que será deixado para dar seu depoimento após todos os demais suspeitos. "Seu delegado, por que eu fui o último a ser chamado? Só para eu saber", questionará, nervoso.

Acontece que como eu sou herdeiro de 50% de tudo que era da minha falecida esposa, tem muita gente achando que fui eu, mas eu sou inocente. César

Principais suspeitos da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.