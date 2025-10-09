Topo

Fazenda: Parcial UOL acirrada indica eliminação chocante de peoa na 3ª roça

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/10/2025 21h24

A terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), formada por Carol Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa será resolvida durante o programa de hoje. Uma parcial UOL mede a preferência do público.

O que diz parcial

Em parcial final coletada às 21h (Brasília), os três peões estão bem próximos dos votos. Contudo, Yoná e Carol correm mais riscos de eliminação.

Guilherme Boury lidera e seria o mais votado, com 34,17% dos votos. Na sequência, Yoná também seria salva, com 33,46%.

A eliminada seria Carol Lekker, por uma pequena diferença. A peoa somava 32,28% dos votos.

O menos votado deixará o jogo hoje.

