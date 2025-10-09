Os erros da cobertura da morte de Odete Roitman

A morte de Odete Roitman em "Vale Tudo" (Globo) foi televisionada. Os personagens da novela se informaram sobre o assassinato pelo telejornal RioNews, cuja repórter estava na frente do Copacabana Palace, onde o crime aconteceu.

A cobertura teve uma sequência de erros. Confira:

Família não foi informada primeiro

Considerando que o capítulo estava em ordem cronológica, a morte de Odete foi veiculada na TV antes mesmo de a notícia ser dada à família. Às 23h01, a repórter informou: "Estamos aqui ao vivo na frente do hotel onde morava uma das maiores empresárias do país. Odete Roitman foi encontrada morta em circunstâncias não esclarecidas ainda".

Só depois Eugênio, o mordomo da família Roitman, atendeu a uma ligação informando o assassinato de Odete. Tudo bem que nesse caso metades dos familiares são suspeitos do crime. Mas o bom jornalismo preza que a família receba a informação da morte antes que esta se torne pública.

Desencontro de informações

Às 23h25, mesmo sem confirmação oficial, a repórter informou que Odete "teria sido baleada". Se a informação não está totalmente confirmada, ela não deve ser divulgada aos espectadores.

A repórter confirmou às 23h36 que Odete havia sido baleada. Minutos depois, a tarja do jornal deixou essa informação bem destacada.

Vale Tudo: Cobertura da morte de Odete Roitman foi cheia de erros Imagem: Reprodução/Globo

Porém, a 0h12, ela falou o completo oposto do que havia dito antes. "Apesar de não ter sido confirmado, existem rumores de que Odete Roitman tenha sido baleada", disse. O espectador —que não viu a cena da morte— ficou na dúvida: Odete foi ou não baleada?

Por fim, foi informado de que Odete "provavelmente" havia sido vítima de um crime passional. O termo foi muito usado no passado para denominar feminicídios, mas está em desuso atualmente. Além disso, não dá para supor a provável causa de um crime se o corpo nem chegou ao IML.