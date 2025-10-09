Topo

Entretenimento

'O senhor já foi corno?': depoimento de Fátima em 'Vale Tudo' vira piada

Maria de Fátima (Bella Campos) em depoimento à polícia em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Maria de Fátima (Bella Campos) em depoimento à polícia em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/10/2025 22h01

Maria de Fátima, personagem de Bella Campos em "Vale Tudo", foi interrogada pelo delegado Mauro (Claudio Jaborandy) no capítulo de hoje (9) e parte do diálogo ganhou destaque nas redes sociais.

O que aconteceu

Delegado perguntou a Fátima qual era a relação dela com Odete (Debora Bloch). A oportunista relembrou como conheceu a vilã e perpassou por seu casamento com Afonso (Humberto Morais), sem dar muitos detalhes íntimos.

Fátima foi questionada sobre sua relação extraconjugal com César (Cauã Reymond). Ela assumiu a traição e disse que esse foi seu maior erro.

Relacionadas

Para onde vai a criança? O destino do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo

Culpada de novo? Leila surge em cena secreta da morte de Odete em Vale Tudo

A pista de Alexandre Nero sobre mistério de Marco Aurélio e Odete Roitman

Além disso, contou que ficou com muitos ciúmes ao saber que o ex estava namorando Odete. Foi aí que Fátima fez uma pergunta cômica ao delegado.

O senhor já foi corno, seu delegado? Eu me senti como quando todo mundo se sente quando é abandonado. Ainda mais por um desgraçado, ingrato. Mas a vida é assim mesmo. Maria de Fátima

Combativa, Fátima conseguiu driblar o questionário acerca de sua relação com César. "Se o senhor quiser ir para esse lado do trângulo amoroso não vai achar o assassino de Odete Roitman", sentenciou a ardilosa. A partir daí, ela contou o que sabia sobre Leonardo (Guilherme Magon), Ana Clara (Samantha Jones) e o sequestro que sofreu, mudando o contexto de seu depoimento.

Na web, houve uma chuva de comentários sobre o tom escrachado de Fátima no interrogatório. Muitos internautas ressaltaram que o delegado não tem agido com seriedade, uma vez que a filha de Raquel (Taís Araújo) teria "passado do ponto" diversas vezes.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

'O senhor já foi corno?': depoimento de Fátima em 'Vale Tudo' vira piada

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

Yoná quebra regra do programa e recebe punição individual em A Fazenda 17

MC Carol chora ao desabafar sobre ataques por ser uma funkeira negra

'Vale Tudo': depoimento de Fátima empolga as redes sociais

Vale Tudo: polícia pressiona suspeitos da morte de Odete; veja depoimentos

Fazenda: Parcial UOL acirrada indica eliminação chocante de peoa na 3ª roça

Dennis DJ rebate denúncia de violência e se posiciona sobre guarda do filho

Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista na conversa global'

Theresa Walcacer, pioneira no jornalismo da Globo e sogra de Poliana Abritta, morre no Rio

Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg