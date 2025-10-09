'O senhor já foi corno?': depoimento de Fátima em 'Vale Tudo' vira piada

Maria de Fátima, personagem de Bella Campos em "Vale Tudo", foi interrogada pelo delegado Mauro (Claudio Jaborandy) no capítulo de hoje (9) e parte do diálogo ganhou destaque nas redes sociais.

O que aconteceu

Delegado perguntou a Fátima qual era a relação dela com Odete (Debora Bloch). A oportunista relembrou como conheceu a vilã e perpassou por seu casamento com Afonso (Humberto Morais), sem dar muitos detalhes íntimos.

Fátima foi questionada sobre sua relação extraconjugal com César (Cauã Reymond). Ela assumiu a traição e disse que esse foi seu maior erro.

Além disso, contou que ficou com muitos ciúmes ao saber que o ex estava namorando Odete. Foi aí que Fátima fez uma pergunta cômica ao delegado.

O senhor já foi corno, seu delegado? Eu me senti como quando todo mundo se sente quando é abandonado. Ainda mais por um desgraçado, ingrato. Mas a vida é assim mesmo. Maria de Fátima

Combativa, Fátima conseguiu driblar o questionário acerca de sua relação com César. "Se o senhor quiser ir para esse lado do trângulo amoroso não vai achar o assassino de Odete Roitman", sentenciou a ardilosa. A partir daí, ela contou o que sabia sobre Leonardo (Guilherme Magon), Ana Clara (Samantha Jones) e o sequestro que sofreu, mudando o contexto de seu depoimento.

Na web, houve uma chuva de comentários sobre o tom escrachado de Fátima no interrogatório. Muitos internautas ressaltaram que o delegado não tem agido com seriedade, uma vez que a filha de Raquel (Taís Araújo) teria "passado do ponto" diversas vezes.

"o senhor já foi corno delegado?" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ME ACABO DE RIR COM ESSA MARIA DE FÁTIMA essa novela vale tudo é um próprio circo pqp -- alícia ??? (@portoaliciaa) October 10, 2025

É sério mesmo esse depoimento da Maria de Fátima em Vale Tudo?????? -- José Augusto Alves (@jaugustoalves) October 10, 2025

O diálogo de centavos de "Vale Tudo", meu Deus! Com esse depoimento, Maria de Fátima iria facilmente presa por desacato à autoridade. pic.twitter.com/KmyF6iKQ6J -- iClaquete (@iClaquete) October 10, 2025

M. Fátima pro "delegado": O Sr já foi CORNO?

"Delegado": Quem nunca?

Mais suma PIADA by Manuela Dias, Vale Tudo#ValeTudo @tvglobo @globoplay pic.twitter.com/U5ZGsJCexL -- Laercia Bandeira de Melo (@LaerciaMel50593) October 10, 2025

Delegado corno #ValeTudo é uma paródia de Vale Tudo -- Madonna Jackson do Banheirão do Mappin (@GranuladoCremos) October 10, 2025

