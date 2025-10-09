'O senhor já foi corno?': depoimento de Fátima em 'Vale Tudo' vira piada
Maria de Fátima, personagem de Bella Campos em "Vale Tudo", foi interrogada pelo delegado Mauro (Claudio Jaborandy) no capítulo de hoje (9) e parte do diálogo ganhou destaque nas redes sociais.
O que aconteceu
Delegado perguntou a Fátima qual era a relação dela com Odete (Debora Bloch). A oportunista relembrou como conheceu a vilã e perpassou por seu casamento com Afonso (Humberto Morais), sem dar muitos detalhes íntimos.
Fátima foi questionada sobre sua relação extraconjugal com César (Cauã Reymond). Ela assumiu a traição e disse que esse foi seu maior erro.
Além disso, contou que ficou com muitos ciúmes ao saber que o ex estava namorando Odete. Foi aí que Fátima fez uma pergunta cômica ao delegado.
O senhor já foi corno, seu delegado? Eu me senti como quando todo mundo se sente quando é abandonado. Ainda mais por um desgraçado, ingrato. Mas a vida é assim mesmo. Maria de Fátima
Combativa, Fátima conseguiu driblar o questionário acerca de sua relação com César. "Se o senhor quiser ir para esse lado do trângulo amoroso não vai achar o assassino de Odete Roitman", sentenciou a ardilosa. A partir daí, ela contou o que sabia sobre Leonardo (Guilherme Magon), Ana Clara (Samantha Jones) e o sequestro que sofreu, mudando o contexto de seu depoimento.
Na web, houve uma chuva de comentários sobre o tom escrachado de Fátima no interrogatório. Muitos internautas ressaltaram que o delegado não tem agido com seriedade, uma vez que a filha de Raquel (Taís Araújo) teria "passado do ponto" diversas vezes.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.