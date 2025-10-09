O Nazareno Experience: Exposição imersiva em SP transportará público para os tempos de Jesus

Topo

São Paulo

09/10/2025 17h33

Uma exposição imersiva em São Paulo promete levar os seus visitantes aos tempos de Jesus. Inédita no Brasil, a mostra O Nazareno Experience começa uma temporada no dia 16 de outubro utilizando tecnologia para recriar a antiga Judeia de dois mil anos atrás.

Criada pela produtora norte-americana Alpine Artists, a exposição desembarca no Brasil após alcançar grande sucesso nos Estados Unidos. O projeto reconstrói, com recursos de som, vídeo e iluminação e com cenários interativos, episódios marcantes da vida de Cristo, desde o nascimento, passando pelos milagres, pela Santa Ceia e indo até a ressurreição.

Um dos pontos de destaques da exposição é a utilização de realidade virtual aliada à inteligência artificial, que permitem aos visitantes uma conversa direta com Pôncio Pilatos, o governador romano que presidiu o julgamento de Jesus.

O Nazareno Experience fica em cartaz de 16 de outubro até o dia 29 de dezembro, no Gymnasium Visualfarm (Praça Olavo Bilac, 38, São Paulo/SP), primeiro laboratório de artes visuais da América Latina e palco de outras exposições interativas, como a dedicada a Leonardo da Vinci. A visitação acontece de quinta a segunda, com sessões a cada 30 minutos. Os ingressos custam a partir de R$ 30, pelo site da atração.

