No limbo, mas apaixonada: os próximos dias de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'
Hoje (9), Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). A partir daí, ela viverá algumas emoções.
O que vai acontecer
Na casa de Túlio (Cadu Libonati), Estela desperta ao ouvir a voz de Dita (Jennifer Nascimento) na rádio. A família de Túlio se preocupa com a dedicação do rapaz nos cuidados com Estela. Isso acontece nesta quinta.
Já na sexta (10), Túlio constata que Estela, desmemoriada, fugiu. Enquanto isso, Anabela pensa ter ouvido a irmã, mas será um engano, pois a enfermeira acaba retornando à casa de Túlio e confessa estar com medo.
Junto da mocinha novamente, Túlio admira Estela, que sonha com Anabela no sábado (11). Em seguida, ela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória.
Estela questiona o novo pretendente sobre a esposa dele. Contra a parede, Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene.
Somente na próxima quarta (15) que Estela terá uma vaga lembrança de sua identidade. Ela agradecerá a Túlio, que já tem certeza que está apaixonado pela enfermeira.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.