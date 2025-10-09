Topo

No limbo, mas apaixonada: os próximos dias de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/10/2025 13h47

Hoje (9), Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). A partir daí, ela viverá algumas emoções.

O que vai acontecer

Na casa de Túlio (Cadu Libonati), Estela desperta ao ouvir a voz de Dita (Jennifer Nascimento) na rádio. A família de Túlio se preocupa com a dedicação do rapaz nos cuidados com Estela. Isso acontece nesta quinta.

Já na sexta (10), Túlio constata que Estela, desmemoriada, fugiu. Enquanto isso, Anabela pensa ter ouvido a irmã, mas será um engano, pois a enfermeira acaba retornando à casa de Túlio e confessa estar com medo.

Junto da mocinha novamente, Túlio admira Estela, que sonha com Anabela no sábado (11). Em seguida, ela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória.

Estela questiona o novo pretendente sobre a esposa dele. Contra a parede, Túlio conta a Estela que foi abandonado por Irene.

Somente na próxima quarta (15) que Estela terá uma vaga lembrança de sua identidade. Ela agradecerá a Túlio, que já tem certeza que está apaixonado pela enfermeira.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

