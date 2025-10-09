Topo

'Muita parceria e intimidade', diz Malu Galli sobre relação com Debora Bloch em 'Vale Tudo'

09/10/2025 10h44

Na reta final de Vale Tudo, a personagem Celina, vivida por Malu Galli, é uma das suspeitas na morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Apesar da relação conturbada na trama, as atrizes vivem uma amizade com muita parceria fora das telas.

"Já fizemos melhores amigas e irmãs em Sete Vidas, em 2015. Temos muita parceria e intimidade, o que ajuda muito", conta Malu em entrevista para a Quem, publicada nesta quinta-feira, 9.

Sobre sua intimidade com Debora Bloch, complementa: "Fizemos bons trabalhos juntas e agora fizemos irmãs em uma relação disfuncional."

Ela revela que assistiu à obra original, de 1988, para buscar mais sobre a personagem e o enredo: "O interessante do remake é que não é uma obra aberta, então me interessa em saber que história estamos contando e foi muito bom para entender a história como um todo."

"Celina foi atualizada. A história da tia solteirona que cuida dos sobrinhos a gente não vê muito hoje em dia. Na época da primeira versão, ela e Odete eram mais figuras senhoris do que são agora. Celina agora é uma mulher mais ativa", compara a atriz.

Para Malu, a nova versão da personagem aborda uma perspectiva mais trágica: "Celina é tão sobrevivente a essa irmã tóxica quanto os filhos da Odete. Ela perdeu a juventude cuidando dos sobrinhos e acho que isso não aparecia muito na outra versão."

