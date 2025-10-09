Central Splash: Michelle Barros não é Sheherazade e precisa sair da Fazenda

A postura reservada de Michelle Barros em A Fazenda 2025 decepciona parte do público e dos comentaristas, afirma Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. Segundo ele, Bárbara Saryne e Dantinhas, Michelle evita conflitos e se limita ao controle da cozinha, o que contrasta com a expectativa de que fosse repetir o protagonismo de Raquel Sheherazade, figura marcante em edições anteriores.

Cara, eu queria que ela se retirasse do programa. Queria que ela fosse compreensiva com o público e se retirasse, porque ela não vai entregar nada. Ela vai entregar esse controle da comida na cozinha.

Bárbara avalia que Michelle mantém um perfil discreto, mas ainda conta com certa proteção no jogo. Para Bárbara, apesar das queixas sobre sua atuação na cozinha, Michelle não é o primeiro alvo dos adversários.

Apesar dessa questão da comida incomodar algumas pessoas, ela ainda tá conectada com uma certa maioria lá dentro, né? Eu não sei se ela é o primeiro alvo de alguém.

Chico Barney reforça que Michelle é vista como "fada sensata" e está protegida tanto entre os homens quanto entre as mulheres do grupo, o que deve garantir sua permanência por mais tempo no reality.

Ela tá protegida. A fada sensata tá protegida ali. Ainda mais naquela roda dos homens e das meninas também. E se ninguém jogar ela na Roça direta, ela não vai tão cedo.

Dantinhas aponta que até o grupo adversário hesita em votar diretamente em Michelle, mesmo com incômodos causados por sua postura. Segundo ele, existe respeito e certo receio em confrontá-la.

Está complicado isso. E até o grupo adversário também não tem a Michelle como primeiro alvo. Eles falam muito sobre os incômodos, principalmente com ela ali na cozinha, mas não votam direto. Parece que existe um respeito, um medo da Michelle ali.

Bárbara faz uma comparação direta entre Michelle e Raquel Sheherazade, destacando que a jornalista não repete o mesmo envolvimento intenso da antecessora. Para Bárbara, Michelle acreditou que poderia ser a nova protagonista, mas não se entrega ao jogo.

Sinto que a Michelle acreditou na história que venderam pra ela, imagino na negociação pra entrar, de que ela poderia ser a nova Rachel Sheherazade. Só que a Rachel Sheherazade se envolveu de fato no jogo. Eu não gostava da Raquel, achava ela muito acima da moral, acima de tudo, mas a Raquel se sujou de lama. Ela chafurdou na lama da fazenda, ela participou do programa. Eu acho que a Michelle não está participando. Acho que isso faz toda a diferença de engajar, de entrar.

Chico Barney e Dantinhas concordam que Michelle adota uma postura mais apática, distante dos embates e sem a entrega de Raquel. Para eles, o perfil de repórter de Michelle não favorece o protagonismo no reality.

A Raquel Sheherazade, ela fazia barraco, né? Ela discutia, ela ia pro embate. Ela brigou várias vezes, ela não ficava só na pose da jornalista séria, que eu reparo que a Michelle fica muito nessa pose. A Raquel tinha essa pose, mas ela ia pro jogo. A Michelle tá meio apática.

É. Ela jamais será. Porque os perfis são completamente diferentes, né? A Rachel Sheherazade sempre foi uma pessoa que deu muita opinião, então isso pra ela já era algo comum. E quando entrou na Fazenda, ela se posicionou, pra ela foi fácil. De certa forma, era a zona de conforto, que é opinar, se posicionar e ir contra outras pessoas.

