Marco Aurélio presenciou morte de Odete e ajudou assassina na 1ª Vale Tudo

Na primeira versão de "Vale Tudo", na noite em que Odete Roitman (Beatriz Segall) foi assassinada, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava com a vítima e viu todo o crime acontecer. Desta vez, o personagem, agora vivido por Alexandre Nero, é um dos principais suspeitos de ter matado a executiva.

O que aconteceu

Marco Aurélio estava no centro de uma trama de traições, desconfianças e corrupção. O personagem, envolvido no desvio de dinheiro da TCA e em um caso extraconjugal com Maria de Fátima (Glória Pires). Sendo assim, acabou sendo peça determinante para o destino trágico da vilã.

Na véspera de Natal de 1988, Marco Aurélio se encontrou com Odete Roitman para discutir o rombo nas contas da TCA. A conversa rapidamente se transformou em um embate. Odete o acusava de desviar verbas, e o empresário tentava justificar suas ações, pedindo calma.

Durante a discussão, a empresária começou a passar mal e foi ao banheiro. Enquanto isso, Leila (Cássia Kis), esposa de Marco Aurélio, que seguiu o carro do marido até lá, toca a campanhia.

Leila acreditava que o marido estava encontrando Maria de Fátima, sua amante. Tomada pelo ciúme, ela entra no apart hotel empunhando uma arma e confronta Marco Aurélio. "Não é você que está merecendo uma bala, é ela!", grita, convencida de que Maria de Fátima está escondida no quarto.

Enlouquecida, ela vê uma silhueta se aproximando pela porta de vidro e dispara três vezes. Do outro lado, porém, não está a rival imaginada, e sim Odete Roitman, que morre instantaneamente.

Marco Aurélio, por sua vez, entra em desespero. Chocado, tenta acalmar Leila e a convence a fugir do local. O casal deixa o apartamento antes que alguém descubra o que aconteceu, encobrindo o crime que mobilizaria o país nas semanas seguintes.

Cenas da morte não mostraram o que aconteceu, nem quem matou. O mistério durou 11 capítulos e se tornou um dos maiores fenômenos da televisão brasileira. A dúvida sobre quem havia matado Odete movimentou concursos, apostas e até bares e restaurantes, que exibiram o último capítulo ao vivo. O Brasil inteiro queria saber: "quem matou Odete Roitman?", assim como está acontecendo agora, com o remake.

A resposta veio no capítulo final da novela, revelando que a morte da vilã aconteceu por engano pelas mãos de Leila. A própria assassina é quem relembra o que houve para Eunice (Íris Bruzzi) e Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro), pouco antes de fugir do Brasil com Marco Aurélio. Veja a confissão dela abaixo.

