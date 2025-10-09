Topo

Marcelo Sangalo lamenta morte de amigo aos 17 anos: 'Tudo muda'

Marcelo Sangalo lamenta morte de amigo - Reprodução/Instagram
De Splash, em São Paulo

09/10/2025 14h39

Marcelo Sangalo, 16, lamentou a morte do amigo Arturo Gatti Jr. O jovem de 17 anos foi encontrado morto no apartamento em que morava com a mãe, Amanda Rodrigues, no México.

O que aconteceu

Filho de Ivete Sangalo publicou sequência de fotos ao lado do amigo. "Vá em paz. Valorizem seus amigos e familiares. Tudo muda em um piscar de olhos", escreveu o jovem, no Instagram.

Arturo Gatti Jr., filho do lendário boxeador Arturo Gatti, foi encontrado morto em um apartamento no México. A informação foi confirmada pela família à emissora canadense TVA Nouvelle, após ser divulgada inicialmente por amigos próximos. A causa da morte ainda não foi revelada oficialmente.

Gatti Jr. morava no México com a mãe e se dedicava intensamente aos treinos, com o objetivo de disputar os Jogos Olímpicos antes de se tornar profissional. O adolescente chamava atenção nas redes sociais ao publicar vídeos de treinos e registros ao lado de astros do pugilismo, incluindo Mike Tyson, com quem chegou a treinar.

O jovem carregava com orgulho o legado do pai e se apresentava como "futuro campeão". Sua morte precoce interrompe uma trajetória que começava a despertar atenção no cenário internacional.

A morte de Arturo Jr. ocorre pouco mais de 16 anos após a trágica morte de seu pai, um dos maiores nomes do boxe canadense. Arturo Gatti foi encontrado morto em julho de 2009, em um flat em Porto de Galinhas (PE), quando o filho tinha apenas 10 meses.

*Com informações da Agência Estado.

