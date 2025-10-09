Luana Piovani reage a pedido de desculpas de Vini Jr. a Virgínia: 'Loucura'

Luana Piovani, 49, falou sobre o rompimento de Vini Jr., 25, e Virgínia Fonseca, 26, por meio de vídeo publicado no Instagram.

O que aconteceu

Atriz foi pega de surpresa com a informação. "Estava parada ainda na separação da Virgínia e do Zé Felipe. Olha como eu estou velha. E ela já foi três vezes para Madri para ficar com o Vini Jr.".

Eu só fui saber disso tudo por causa do pedido de desculpas [de Vini Jr]. Eu não sigo mais o Vini, então não sabia. Aí eu fui no [perfil do] Vini Jr, e aí eu entendi que ela [Virginia] já foi três vezes para Madrid ficar com ele, sendo mãe de três crianças pequenas. Vocês não têm noção do que mulher consegue dar conta de fazer. Que loucura.

Artista classificou o episódio como "mais do mesmo". "Mãe de três filhos pequenos, ou seja, das oito horas que ela dorme, ela deve ter ido nessas horas. Daí ele trai, mais do mesmo. Ele escreve um pedido de desculpas fofo… mais do mesmo. Fiquei passada".

Pedido de desculpas

Vini Jr. comentou sobre o rompimento com Virginia em publicação no Instagram. A influencer divulgou que eles iniciaram uma aproximação, mas não darão sequência ao affair.

Atleta publicou um comunicado nos stories para comentar sobre o rompimento. "Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes para Madrid me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida só para estar comigo."

Jogador do Real Madrid pediu desculpas publicamente. "Com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência".

O colunista Leo Dias divulgou uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora na segunda-feira (6). Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.