Julia Roberts volta finalmente a uma produção ousada

O italiano Luca Guadagnino é nome quente desde o sucesso mundial de 'Me Chame pelo Seu Nome' (2017) e vem de dois sucessos de público e crítica, 'Rivais' e 'Queer'. Talvez 'Depois da Caçada' não traga algo tão relevante a seu currículo, mas é obrigatório para fãs de Julia Roberts.

Há tempos a atriz não consegue um filme que repercuta na medida de sua condição de grande estrela. Ser dirigida por um nome como o italiano, ligado a algumas ousadias cinematográficas, foi uma boa aposta.

Mas o roteiro tenta armar tantas reviravoltas que a coisa não dá tão certo assim. Julia Roberts é Alma, professora respeitadíssima de Yale que vê dois jovens professores ligados a ela envolvidos numa acusação de estupro. A vítima (Ayo Edebiri, da série 'O Urso') é sua pupila, e o acusado (Andrew Garfield) é um grande amigo. E Alma vê o caso trazer à tona segredos de seu passado nada fáceis de lidar.

Pelas atuações, um filme bem agradável, mas a história poderia ser um pouco menos pretensiosa.

'Depois da Caçada', 2025

Direção Luca Guadagnino

Elenco Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield

Classificação 16 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Coisas de casal chegam ao gênero 'body terror'

Depois de 'A Substância' estourar nos cinemas globalmente, o gênero de transformações explícitas ?body terror? segue firme. 'Juntos' é uma história de causar algum embrulho no estômago. Conta como um jovem casal pode ter uma aproximação tão forte que volta e meia seus corpos se unem, fisicamente falando. Há um bom clima de tensão, os atores vão bem, mas às vezes o filme exagera ao transpor em demasia a metáfora para a realidade. 'Juntos', 2025 | Direção - Michael Shanks | Elenco - Dave Franco, Alison Brie | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

Comédia renovada diverte, mas o original é imbatível

Difícil classificar 'Corra que a Polícia Vem Aí'. Avaliado isoladamente, é uma comédia escrachada, funciona bem. Mas, comparada ao filme original de 1988, clássico do humor tipo revista 'Mad' dos criadores de 'Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu' (1980), tudo é inferior. Principalmente o canastrão Liam Neeson no lugar do ótimo Leslie Nielsen como o policial mais tapado do mundo. Diverte, mas procurar o original vale a pena. 'Corra que a Polícia Vem Aí', 2025 | Direção - Akiva Schaffer | Elenco - Liam Neeson, Pamela Anderson | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV, ClaroTV+, Amazon Video

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Coisas estranhas em um reformatório para adolescentes

Na visão normalmente míope do mercado cinematográfico, parece que só falta mesmo um Oscar para que Toni Collette passe a ser incontestavelmente aclamada como a atriz fantástica que ela é.

Desde o sucesso popular como a viúva de Bruce Willis em 'O Sexto Sentido' (1999), ela não costuma errar, indo bem da comédia ao terror, e muitas vezes carregando filmes e séries nas costas. Em 'Desobedientes', ela tem um material muito bom nessa produção canadense.

Depois de uma tentativa de fugir de uma escola para adolescentes problemáticos, Leia e Abbie buscam ajuda no policial Alex, um homem trans que parece ser a única pessoa em Tall Pines a acreditar nas garotas, que desejam denunciar muitas coisas erradas na instituição.

Toni Collette está totalmente à vontade no papel de Evelyn Wade, a misteriosa e ameaçadora chefe da escola. Ela é muito responsável pelo clima de tensão que segura os oito episódios na primeira temporada.

'Desobedientes', 2025

Criação Mae Martin

Elenco Mae Martin, Toni Collette, Alyvia Alyn Lind

Classificação 16 anos

Onde Netflix (Trailer)

FIQUE DE OLHO

O mundo das redações dos noticiários da TV, principalmente quando focado em seus apresentadores, é combustível certo para boas séries. E 'The Morning Show' ainda conta com nomes irresistíveis aos fãs de streaming: Reese Witherspoon e Jennifer Aniston. Mas até chegar à quarta temporada, lançada agora semanalmente, muita coisa rolou nos bastidores da série. Ao que parece, as tretas não atrapalham a química das atrizes. 'The Morning Show', 2019-2025 | Criação - Jay Carson, Kerry Ehrin | Elenco - Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

A série espanhola 'Casa de Papel' deixou milhões de admiradores. Agora é a chance de ver se a mesma equipe acerta novamente em 'O Bunker dos Bilionários?. Com a Terceira Guerra Mundial prestes a explodir, um grupo de bilionários se refugia em um abrigo antiatômico. Com ar-condicionado e portas lacradas, eles assistem em múltiplas telas ao confronto que pode levar ao fim do mundo. Os roteiros têm muita ironia. 'O Bunker dos Bilionários', 2025 | Criação - Esther Martínez Lobato, Alex Fina | Elenco - Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a 'Um Dia de Fúria'?

Quantas vezes alguém já ficou preso num engarrafamento, cheio de problemas na vida, prestes a surtar? William Foster está nessa situação, e ele não resiste: sai do carro e cruza a cidade a pé, armado, numa explosão de violência.

William Foster é o personagem de Michael Douglas em 'Um Dia de Fúria', filme que fez uma aterrisagem estrondosa nos cinemas em 1993. Primeiro lugar nas bilheterias, dividiu o público entre os admiradores das atuações fantásticas de Douglas e Robert Duvall, este o policial que tenta detê-lo, e aqueles que condenaram a violência insana na tela.

Hoje em dia, certamente seria um prato cheio para a discussão da saúde mental. Foster pode ser considerado apenas um pai de família desempregado, que sente a pressão social no dia do aniversário da filha. E é impossível não simpatizar com ele.

O filme é certamente o melhor da carreira do diretor Joel Schumacher, muito mais um eficiente pau para toda obra do que um cineasta autoral. E Douglas poucas vezes esteve tão bem.

'Um Dia de Fúria', 1993

Direção Joel Schumacher

Elenco Michael Douglas, Rober Duvall, Barbara Hershey

Classificação 16 anos

Onde HBO Max, AppleTV, ClaroTV+ (Trailer)