Jennifer Aniston sobre 20 anos de luta para engravidar: 'Ninguém sabe'

Jennifer Aniston fala sobre jornada de 20 anos tentando ter filhos - Frazer Harrison/Getty Images
Jennifer Aniston fala sobre jornada de 20 anos tentando ter filhos Imagem: Frazer Harrison/Getty Images
Colaboração para Splash, em São Paulo

09/10/2025 10h08Atualizada em 09/10/2025 10h08

Jennifer Aniston, 56, falou sobre jornada de duas décadas para tentar engravidar.

O que aconteceu

A atriz desabafou sobre ser taxada de "workaholic egoísta" enquanto, na verdade, estava tentando ter filhos. "Ninguém sabe a minha história, nem o que eu passei nos últimos 20 anos tentando formar uma família, porque eu não saio por aí contando meus problemas de saúde. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue não ouvir - a narrativa de que eu não terei um filho, não terei uma família, porque sou egoísta, uma workaholic. Isso me afeta - eu sou apenas um ser humano. Somos todos seres humanos", disse em entrevista à edição britânica da Harper's Bazaar.

A artista acrescentou que, com o passar dos anos, não sentiu mais necessidade de se explicar sobre sua vida pessoal. "O ciclo de notícias é tão rápido que simplesmente desaparece. Claro, há momentos em que sinto aquela sensação de justiça - quando algo foi dito que não é verdade e eu preciso consertar o erro. E então eu penso: 'Será que eu realmente sei? Minha família sabe a minha verdade, meus amigos sabem a minha verdade'".

Em 2022, Jennifer revelou que tentou engravidar por meio da FIV (fertilização in vitro), mas não obteve sucesso. "Foi um caminho desafiador para mim, o caminho de ter filhos. Nos meus 30 e poucos, 40 anos, passei por coisas muito difíceis, e se não fosse por isso, eu nunca teria me tornado quem eu deveria ser. Eu estava tentando engravidar. Todos os anos e anos e anos de especulação... Foi muito difícil. Eu estava fazendo fertilização in vitro, tomando chás chineses, tudo. Eu estava me esforçando ao máximo".

