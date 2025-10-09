Topo

Entretenimento

Jennifer Aniston rebate críticas por não ter filhos: 20 anos tentando formar uma família

São Paulo

09/10/2025 18h23

Jennifer Aniston falou sobre os boatos de que ela escolheu não ser mãe para priorizar sua carreira como atriz e afirmou que passou 20 anos tentando engravidar.

Em 2022, ela já havia falado sobre o assunto e revelado que passou por um tratamento de FIV (fertilização in vitro).

"As pessoas não sabiam da minha história, nem do que eu vinha enfrentando nos últimos 20 anos tentando formar uma família , porque eu não saia por aí contando meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue mais ignorar", disse à Harper's Bazaar britânica.

A atriz afirmou que os boatos a afetaram e que ela decidiu falar sobre o assunto três anos atrás porque conhecia outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que ela. "Senti que não era apenas por mim, mas por qualquer mulher que estivesse enfrentando o mesmo problema."

Apesar de ainda se magoar com a falsa narrativa, Jennifer não sente a necessidade de corrigir os boatos sempre.

"O ciclo de notícias é tão rápido que passa. Claro que às vezes sinto esse senso de justiça, quando dizem algo que não é verdade e eu quero corrigir. Mas aí penso: Será que preciso mesmo? Minha família conhece minha verdade, meus amigos conhecem minha verdade", finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10/10 a 18/10

Fátima esconde segredos ao falar sobre morte de Odete e intriga polícia

Culpada de novo? Leila surge em cena secreta da morte de Odete em Vale Tudo

Jennifer Aniston rebate críticas por não ter filhos: 20 anos tentando formar uma família

Autor de GOT retorna à Comic Con de NY com 'A Knight of the Seven Kingdoms'

Para onde vai a criança? O destino do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo

Filha de Dennis DJ sai em defesa do pai após denúncia de violência

O Nazareno Experience: Exposição imersiva em SP transportará público para os tempos de Jesus

Monólogo com Fernanda Montenegro reabre teatro histórico no centro do Rio

Scarlett Johansson pode ser vilã em live-action de 'Enrolados'

Filho de Negrini e Murilo Benício exibe tatuagens ao posar sem camisa