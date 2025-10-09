Jennifer Aniston rebate críticas por não ter filhos: 20 anos tentando formar uma família
Jennifer Aniston falou sobre os boatos de que ela escolheu não ser mãe para priorizar sua carreira como atriz e afirmou que passou 20 anos tentando engravidar.
Em 2022, ela já havia falado sobre o assunto e revelado que passou por um tratamento de FIV (fertilização in vitro).
"As pessoas não sabiam da minha história, nem do que eu vinha enfrentando nos últimos 20 anos tentando formar uma família , porque eu não saia por aí contando meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue mais ignorar", disse à Harper's Bazaar britânica.
A atriz afirmou que os boatos a afetaram e que ela decidiu falar sobre o assunto três anos atrás porque conhecia outras mulheres que estavam passando pelo mesmo que ela. "Senti que não era apenas por mim, mas por qualquer mulher que estivesse enfrentando o mesmo problema."
Apesar de ainda se magoar com a falsa narrativa, Jennifer não sente a necessidade de corrigir os boatos sempre.
"O ciclo de notícias é tão rápido que passa. Claro que às vezes sinto esse senso de justiça, quando dizem algo que não é verdade e eu quero corrigir. Mas aí penso: Será que preciso mesmo? Minha família conhece minha verdade, meus amigos conhecem minha verdade", finalizou.
*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais