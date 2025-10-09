Apesar de vídeo, Fogaça afirma que nunca foi sócio de restaurante em SP

Henrique Fogaça reafirmou hoje que nunca foi sócio do restaurante Jamile, cujo teto desabou ontem. A casa ficava na Bela Vista, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado há cerca de três anos, Fogaça usava a palavra "sócio" para falar de sua relação com o restaurante. "Queria convidar vocês pra vir conhecer aqui o Jamile, restaurante de que eu sou sócio junto com meus amigos Alberto Hiar e Anuar Tacach", diz o jurado do MasterChef, em vídeo disponível no destaque "FOGAÇA", no perfil do Jamile no Instagram.

Segundo a equipe do chef, porém, a sociedade nunca se concretizou. "Em relação a publicações antigas que mencionam uma possível sociedade, o chef esclarece que participou apenas da concepção inicial do restaurante, oferecendo consultoria na criação do menu", diz nota enviada a Splash.

A sociedade, no entanto, não se concretizou, e ele nunca teve envolvimento na gestão operacional ou administrativa do estabelecimento, limitando sua atuação à assinatura do cardápio. Assessoria de imprensa de Henrique Fogaça

Splash também não encontrou registros de Fogaça na sociedade do restaurante. Em registros disponíveis para consulta, o CNPJ do Jamile está em nome de outras pessoas.

Na mesma nota, o chef voltou a "lamentar profundamente" o desabamento do teto do restaurante. "O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de ontem, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, em São Paulo, que infelizmente resultou em uma vítima fatal e cinco pessoas feridas, todas atendidas e encaminhadas ao hospital."

Fogaça manifesta sua solidariedade e profundo pesar às famílias e às vítimas, reafirmando que sua prioridade neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Teto do restaurante desabou

Uma mulher morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma mulher que estava sob os escombros morreu. Ela estava debaixo do mezanino do restaurante, teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. A identidade da vítima e a função que ela exercia no restaurante não foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

Cinco vítimas socorridas foram levadas a hospitais conscientes. Uma delas tinha dificuldade respiratória e dor nas costas, outros dois tiveram escoriações e os últimos não tiveram estados de saúde divulgados.

Estabelecimento está com o CLCB (Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros) vigente. A informação foi confirmada por Splash em consulta ao sistema do Corpo de Bombeiros.