Topo

Entretenimento

Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista na conversa global'

São Paulo, 09

09/10/2025 20h37

Em entrevista à revista Variety, o diretor Guillermo del Toro, comentou a estreia de Frankenstein na 49ª Mostra de São Paulo e fez elogios contundentes ao cinema brasileiro, destacando seu "constante renascimento" no cenário internacional.

"Sempre houve uma vitalidade enorme, geração após geração de cineastas, e agora está encontrando novas vozes, novas formas de se conectar com o mundo sem perder suas raízes culturais únicas, e isso vem sendo cada vez mais reconhecido em todo o mundo", disse o cineasta mexicano.

Guillermo falou ainda que o País está "recuperando um papel - está voltando a ser protagonista na conversa global sobre cinema".

Mais nova adaptação do clássico de Mary Shelley, Frankenstein terá exibição limitada nos cinemas a partir de 23 de outubro. Produzido pela Netflix, o longa chegará ao streaming em 7 de novembro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Vale Tudo: polícia pressiona suspeitos da morte de Odete; veja depoimentos

Fazenda: Parcial UOL acirrada indica eliminação chocante de peoa na 3ª roça

Dennis DJ rebate denúncia de violência e se posiciona sobre guarda do filho

Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista na conversa global'

Theresa Walcacer, pioneira no jornalismo da Globo e sogra de Poliana Abritta, morre no Rio

Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

'Preto de Neve': Hélio de La Peña leva humor a SP em apresentação única

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

A pista de Alexandre Nero sobre mistério de Marco Aurélio e Odete Roitman

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10/10 a 18/10