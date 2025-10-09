Topo

Entretenimento

Gracyanne Barbosa volta aos treinos com perna imobilizada: Fazendo o que é possível

São Paulo, 09

09/10/2025 16h05

Gracyanne Barbosa, que segue em recuperação após uma cirurgia no joelho, voltou à academia. Nesta quarta-feira, 8, a influenciadora fitness compartilhou nas redes sociais vídeos de seu treino de musculação adaptado, ainda com a perna imobilizada.

"E aos poucos vou fazendo o que é possível", escreveu Gracyanne, que realizou exercícios para os membros superiores e até abdominais.

Nesta quinta-feira, 9, ela mostrou que continua com as sessões de fisioterapia e contou estar usando um novo imobilizador para ter mais segurança durante os treinos.

A influenciadora rompeu o tendão do joelho durante uma apresentação de lambada no quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, o que a fez deixar a competição.

No último dia 29 de setembro, Gracyanne passou por uma cirurgia e, desde então, vem compartilhando cada etapa de sua recuperação nas redes sociais.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Yoná critica vida financeira de Fernando em A Fazenda: 'Não tem uma casa'

Wepink, da Virginia, é alvo de ação do MP de Goiás por 'práticas abusivas'

'Cássia Kis foi chamada': Leandro Hassum avalia morte de Odete em Vale Tudo

A Fazenda 17: parcial da Enquete UOL mostra disputa voto a voto na 3ª roça

Gracyanne Barbosa volta aos treinos com perna imobilizada: Fazendo o que é possível

Poliana Abritta se despede da sogra, Theresa Walcacer: 'Minha amada'

Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: 'Renasço inteira'

Marco Aurélio presenciou morte de Odete e ajudou assassina na 1ª Vale Tudo

Virginia canta música de desapego após caso com Vini Jr.: 'Desocupa'

Marcelo Sangalo lamenta morte de amigo aos 17 anos: 'Tudo muda'

Sem graça, noivo de Taylor Swift comenta música sobre suas partes íntimas