Freitas e Eugênio: 2 cenas secretas renovam lista de suspeitos em Vale Tudo

Gravações de novas cenas revelam que mais personagens podem estar envolvidos na morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo". Entre eles, Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salém).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em cenas secretas, Freitas recebe uma ligação misteriosa antes do crime. Entre os momentos mais enigmáticos o telefonema que o funcionári da TCA atende minutos antes do assassinato da magnata.

O conteúdo da conversa não foi revelado e deve vir à tona até o desfecho. A principal suspeita é que ele falava com Eugênio (Luis Salém), seu affair, e que teria passado informações sobre movimentações estranhas na mansão dos Roitman.

Naquele momento, Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) estavam fora do endereço. E isso reforça a hipótese de que Eugênio e Freitas sabiam de algo importante.

Sequência guardada a sete chaves entre os dois promete esclarecer o que os dois têm a ver com o crime. Os nomes de Freitas e Eugênio são constantemente citados como possíveis suspeitos do assassinato de Odete, segundo palpites dos telespectadores. Com as novas cenas, a hipótese ganha ainda mais força.

Lembrando que, no dia da morte de Odete, Freitas jurou gratidão à executiva. Elesse entreolharam e o funcionário se colocou à disposição para ajudar a ricaça em qualquer coisa que ela precisasse.

Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Divulgação/Globo

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo, marcado para 17 de outubro. Até lá, o público verá não só os depoimentos, que começaram hoje (9), como as cenas secretas, gravadas com extremo sigilo.

Além de Lobianco e Salém, outros atores receberam roteiros inéditos. Carolina Dieckmann, Ricardo Teodoro e Belize Pombal estão entre eles.

Durante os episódios anteriores, Leila (Carolina Dieckmann) chegou a conspirar com Marco Aurélio (Alexandre Nero), ciente de que o empresário planejava a morte de Odete. Já Olavo (Ricardo Teodoro) teve uma conversa reveladora com César (Cauã Reymond), que confessou o desejo de "ficar viúvo" antes de uma viagem com a esposa bilionária.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.