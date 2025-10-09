Topo

Freitas e Eugênio: 2 cenas secretas renovam lista de suspeitos em Vale Tudo

Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salém) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/10/2025 22h54

Gravações de novas cenas revelam que mais personagens podem estar envolvidos na morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo". Entre eles, Freitas (Luís Lobianco) e Eugênio (Luís Salém).

O que aconteceu

Em cenas secretas, Freitas recebe uma ligação misteriosa antes do crime. Entre os momentos mais enigmáticos o telefonema que o funcionári da TCA atende minutos antes do assassinato da magnata.

O conteúdo da conversa não foi revelado e deve vir à tona até o desfecho. A principal suspeita é que ele falava com Eugênio (Luis Salém), seu affair, e que teria passado informações sobre movimentações estranhas na mansão dos Roitman.

Naquele momento, Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) estavam fora do endereço. E isso reforça a hipótese de que Eugênio e Freitas sabiam de algo importante.

Sequência guardada a sete chaves entre os dois promete esclarecer o que os dois têm a ver com o crime. Os nomes de Freitas e Eugênio são constantemente citados como possíveis suspeitos do assassinato de Odete, segundo palpites dos telespectadores. Com as novas cenas, a hipótese ganha ainda mais força.

Lembrando que, no dia da morte de Odete, Freitas jurou gratidão à executiva. Elesse entreolharam e o funcionário se colocou à disposição para ajudar a ricaça em qualquer coisa que ela precisasse.

Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Freitas (Luís Lobianco) e Odete (Debora Bloch) em Vale Tudo
Imagem: Divulgação/Globo

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo, marcado para 17 de outubro. Até lá, o público verá não só os depoimentos, que começaram hoje (9), como as cenas secretas, gravadas com extremo sigilo.

Além de Lobianco e Salém, outros atores receberam roteiros inéditos. Carolina Dieckmann, Ricardo Teodoro e Belize Pombal estão entre eles.

Durante os episódios anteriores, Leila (Carolina Dieckmann) chegou a conspirar com Marco Aurélio (Alexandre Nero), ciente de que o empresário planejava a morte de Odete. Já Olavo (Ricardo Teodoro) teve uma conversa reveladora com César (Cauã Reymond), que confessou o desejo de "ficar viúvo" antes de uma viagem com a esposa bilionária.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

