Fora da Lei Rouanet, como 'O Agente Secreto' teve apoio de R$ 7,5 milhões?

"O Agente Secreto", representante do Brasil na disputa do Oscar 2026, contou com investimento de R$ 7,5 milhões do Fundo do Setor Audiovisual (FSA), administrado pela Ancine. O repasse não tem relação com os benefícios cedidos pela lei Rouanet.

A Lei Rouanet não financia longa-metragem. Ela só financia média e curta-metragem. Não dá para todas as leis financiarem as mesmas coisas.

Cristiane Olivieri, advogada especialista em gestão de processos comunicacionais e política cultural, em papo exclusivo com Splash

A composição de "O Agente Secreto"

O orçamento total de "O Agente Secreto" é de R$ 27 milhões. Além do dinheiro cedido pelo FSA, projeto também contou com aportes privados para a produção do longa-metragem. As informações foram confirmadas pela Ancine em contato com Splash.

Filme brasileiro é uma coprodução com empresas de França, Alemanha e Holanda. Além de elevar o orçamento, a composição também serviria para facilitar a veiculação do "O Agente Secreto" em outros países.

R$ 7,5 milhões parece muito dinheiro. Mas, para o audiovisual, ter uma obra com coprodução internacional, com a distribuição que está tendo, comparado ao mundo, esse dinheiro não é nada. Para atingir esse nível de qualidade, é quase um milagre.

A produção conseguiu apoio por meio de um edital em regime de concurso público. Chamado "Produção Cinema Vias Distribuidora 2023", o edital foi lançado em abril de 2023, e a ata com as produções beneficiadas foi divulgada em dezembro do mesmo ano. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), agente financeiro do FSA, viabilizou a realização do concurso em parceria com a Ancine.

No total, o edital distribuiu para cerca de R$ 99,9 milhões para 21 projetos, segundo os relatórios oficiais. Pela mesma via, foram beneficiados os filmes "A Sogra Perfeita 2" (R$ 5,5 milhões), "Escola Sem Muros" (R$ 7,5 milhões) e "Geni e o Zepelim" (R$ 7,5 milhões) — os dois últimos ainda não foram lançados.

O FSA também aprovou uma verba de R$ 750 mil para utilização na distribuição e comercialização de "O Agente Secreto". Porém, produção optou por não utilizar o recurso até o momento.

Edital detalhou critérios utilizados. A concorrência foi aberta para qualquer obra cinematográfica brasileira de longa-metragem de ficção, documentário ou animação produzida para cinema. Produtoras formularam propostas apresentando experiências no setor audiovisual, diretores e profissionais envolvidos, contratos já assinados e planejamento de produção e distribuição.

Após análise técnica, os projetos considerados mais sólidos e viáveis foram aprovados — independentemente da etapa de produção em que estavam.

Não poderiam concorrer produções voltadas para stream, ou que já foram beneficiadas, ou concorriam em outros editais públicos. Os concorrentes também não poderiam ter relações diretas com membros da Ancine, e nem ocupar cargos na agência.

O Fundo Setorial do Audiovisual é destinado ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil. Criado pela Lei Federal nº 11.437, de 2006, o FSA é uma categoria de programação específica do Fundo Nacional de Cultura (FNC) — este último, sim, é criado pela Lei Rouanet e faz investimentos em projetos com recursos da União. A fonte de recursos é diferente da utilizada pela FSA.

Contrapartida e dinheiro do FSA

O FSA tem participação na exploração econômica das obras. "O filme é licenciado, e um percentual volta para esse fundo, porque a ideia é que esse fundo financie outro filme. Existe uma retribuição obrigatória se o filme der resultado", apontou Cristiane.

No caso de "O Agente Secreto", edital especificou contrapartida do apoio. Os recursos serão aplicados na forma de investimentos retornáveis, com participação do FSA nos resultados da exploração comercial do projeto.

A participação do FSA sobre a Receita Líquida do Produtor (RLP) nos projetos de produção audiovisual será equivalente a 50% da participação do investimento do FSA nos itens financiáveis do projeto, durante todo o prazo de retorno financeiro.

O FSA é composto por taxas pagas pelo próprio mercado audiovisual. Entre os impostos está o Condecine, tarifa paga pelas empresas do setor. "A própria cadeia do audiovisual viabiliza que exista dinheiro no fundo setorial. É assim que eles reúnem recursos para financiarem os filmes", detalhou Cristiane.