Filho de Negrini e Murilo Benício exibe tatuagens ao posar sem camisa

Antônio Benício, 28, compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram onde aparece sem camisa, exibindo seu corpo definido e algumas tatuagens.

O que aconteceu

Apesar de ser uma figura discreta nas redes sociais, o filho de Alessandra Negrini, 55, e Murilo Benício, 54, chamou a atenção com o clique. Antônio tem mantido um perfil reservado, longe dos holofotes que cercam seus pais, mas não deixa de compartilhar momentos especiais de sua vida pessoal.

Na foto, o jovem atraiu diversos comentários positivos, tanto por sua aparência física quanto pela semelhança marcante com os pais. Muitos fãs destacaram a genética da família, elogiando o tanquinho bem definido e as tatuagens que complementam seu estilo.

Antônio é o primogênito do relacionamento entre Alessandra Negrini e Murilo Benício e também irmão de Betina, de 20 anos. Seguindo um caminho próprio, ele já atuou como ator, mas até agora mantém sua vida pessoal longe da mídia, o que faz com que cada postagem sua ganhe bastante repercussão entre os fãs e a imprensa.