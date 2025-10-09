Topo

Filha de Dennis DJ sai em defesa do pai após denúncia de violência

Bárbara Falcão e Dennis DJ foram casados até 2021 - Reprodução/Instagram/@barbarafalcaooficial e Reprodução/Instagram/@dennisdj
Bárbara Falcão e Dennis DJ foram casados até 2021 Imagem: Reprodução/Instagram/@barbarafalcaooficial e Reprodução/Instagram/@dennisdj
do UOL

De Splash, em São Paulo

09/10/2025 17h54

Tília, filha de Dennis DJ, saiu em defesa do pai, hoje, após o músico ser acusado de violência física, sexual e psicológica por Bárbara Falcão, com quem foi casado por 14 anos.

O que aconteceu

Jovem foi às redes sociais dar a versão da família sobre o caso. "Vindo falar de um assunto que não é muito legal, não gostaria de falar sobre, mas que era previsível que poderia acontecer", começou.

Cantora disse que o pai está com a guarda provisória do irmão, que tem apenas 6 anos. Tília afirmou que "aconteceu algo muito sério" para que o juiz decidisse conceder a guarda à família paterna.

Sou mulher e fico triste de ver um assunto tão necessário e sério sendo banalizado por mentiras!!! Isso sempre foi uma ameaça e chantagem da mesma, pois ela sabe que quando uma mulher fala sobre isso na internet automaticamente todos vão ficar do seu lado (o que é certo de se fazer, nunca façam ao contrário) mas nesse caso ela usou como uma tática já que não está conseguindo a guarda do menor.

Entenda o caso

Bárbara acusou o artista de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e de mantê-la longe do filho Dennis, 6. O artista tem a guarda da criança desde abril de 2025.

Ela disse que sua casa foi alvo de uma ação policial ontem. Segundo ela, a polícia revistou a residência em busca de armas e drogas ilícitas, o que não foi encontrado.

Marlon Pordec, agente da cantora, disse a Splash que a revista aconteceu porque Dennis teria acusado a ex de estar envolvida com substâncias ilícitas —o que teria causado a perda da guarda do filho. Os processos estão em segredo de Justiça.

A advogada do músico diz que "todas as provas existentes constam nos processos em andamento que correm em segredo de justiça, como declarações, vídeos e fotos". "E com base nisto as decisões da justiça foram tomadas", diz Alexandra Ullmann.

