Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg

A cantora e streamer Tília, 22 anos, filha de Dennis DJ, foi às redes demonstrar apoio ao pai em meio a polêmicas com a cantora e dançarina Bárbara Falcão, ex-esposa do músico. A jovem rebateu as acusações feitas por Bárbara e disse que não gostaria de ver o irmão, de 6 anos, sendo exposto nas redes sociais.

"O meu pai está com a guarda provisória do meu irmão há 7 meses. Nenhum juiz vai decidir isso sem motivo algum", diz, em uma série de publicações nos Stories. "Aconteceu uma coisa que eu posso garantir para vocês que foi muito séria para essa decisão ter sido tomada."

Tília declarou que Bárbara teria proferido agressões verbais contra ela e outros membros de sua família durante a festa de aniversário do menino, Dennis, em 23 de março deste ano. Em um vídeo compartilhado por ela, é possível ver uma mulher, que seria Bárbara, gritando e sendo colocada dentro de um carro.

"Esse vídeo aconteceu infelizmente no aniversário de 6 anos do meu irmão, do lado de fora da casa de festas. Ela agrediu verbalmente a mim e pessoas da minha família. Eu acho que por aí já conseguimos medir o que está acontecendo e o quanto é seguro ou não deixar um menor 100% nos cuidados dessa pessoa."

Segundo a streamer, Bárbara não está impedida de ver o filho, e as acusações de agressão contra o DJ seriam antigas, arquivadas em 2022. "Isso é só a pontinha do iceberg do que vem acontecendo há sete meses ou muito mais, há anos. Eu não quero expor mais, porque tudo tem provas. Não queria expor porque tem uma pessoa que não merece isso, que é uma criança de 6 anos, que não merece mesmo ser exposta ao ridículo."

Entenda o caso

A cantora e dançarina Bárbara Falcão publicou um vídeo em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 9, acusando o ex-marido, Dennis DJ, de agressão física, psicológica e patrimonial.

"Eu falo de violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência moral. Eu falo de violência sexual, eu falo de violência psicológica e todas essas violências e abusos eu conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Dennison", afirma. Nos Stories, ela chegou a publicar algumas imagens com marcas em seu braço, supostamente feitas pelo músico.

A acusação vem em meio a uma disputa judicial travada por Dennis e Bárbara, que ganhou novos desdobramentos em abril deste ano, quando ele conseguiu a guarda do filho. Os dois se separaram em 2021, e disputam desde então a guarda da criança.

De acordo com Bárbara, sua casa foi alvo de uma operação policial realizada nesta quarta-feira, 8, no Rio de Janeiro. "Tive minha casa revistada pela polícia, à procura de armas, de drogas ilícitas, de granadas, não encontraram nada", afirma ela no vídeo. "Eu estou afastada do meu filho, eu não posso nem mesmo falar com o meu filho. Estou vivendo o deserto da minha maternidade."

Procurados pelo Estadão, os advogados de Dennis afirmam que as acusações de Bárbara "são totalmente infundadas e repetem acusações já analisadas e arquivadas em 2022 pelo Ministério Público do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a inexistência de qualquer indício de crime". A nota afirma também que, "ao contrário do que foi divulgado, a Sra. Bárbara mantém contato com o filho e esteve com ele no último fim de semana, conforme decisão judicial que regula as visitas e a convivência entre mãe e filho".