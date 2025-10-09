Monólogo com Fernanda Montenegro reabre teatro histórico no centro do Rio

O Teatro Sesc Ginástico, um dos palcos mais tradicionais do centro do Rio, volta à cena no dia 12 de dezembro com uma estreia de peso: Fernanda Montenegro sobe ao palco para a reabertura do espaço, fechado desde 2023.

O que aconteceu

O teatro, localizado na Avenida Graça Aranha, está passando por um amplo processo de modernização que transformará o antigo Clube Ginástico Português em um complexo cultural, esportivo e de lazer. A conclusão das obras nos andares superiores está prevista para maio de 2026.

Para a noite de reinauguração, foi escolhido o monólogo "Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir", baseado em trechos de "A Cerimônia do Adeus", obra que reflete as memórias e dilemas filosóficos da escritora francesa e de seu companheiro, Jean-Paul Sartre.

O teatro reabrirá com 400 lugares e manterá o estilo Art Déco original, incluindo o emblemático balcão e o acesso pelo foyer do térreo — um tributo à arquitetura carioca dos anos 1930.

Inaugurado em 1938, o Ginástico foi palco de produções marcantes como "Medéia", "Ópera do Malandro", "Não fuja da Raia" e "Conduzindo Miss Daisy".

Desde que o prédio foi adquirido pelo Sesc, em 2002, ele vem se consolidando como um símbolo de resistência cultural no centro histórico. A nova fase prevê ainda uma biblioteca, um cinema ao ar livre, uma praça pública em três níveis, uma clínica odontológica e a reativação da piscina semiolímpica elevada.