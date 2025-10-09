Topo

'Detento mais gato do mundo' vira modelo e diz estar sem sexo há três anos

'Detento mais gato do mundo' se torna modelo Imagem: Divulgação e Jeremy Meeks
Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

09/10/2025 14h09

Jeremy Meeks, 41, conhecido mundialmente como o "detento mais gato do mundo", reapareceu e revelou que está sem sexo há três anos.

O que aconteceu

O modelo fez a confissão durante uma entrevista no tapete vermelho. Questionado por uma repórter sobre o motivo do celibato, Jeremy surpreendeu com a resposta direta: "Não quero ficar distraído". Solteiro e pai de dois filhos, o ex-detento explicou que vem se dedicando inteiramente à carreira e aos novos projetos pessoais como modelo.

Jeremy Meeks chegou a desfilar na Semana de Moda de NY
Imagem: Getty Images

Jeremy Meeks se tornou um fenômeno em 2014, quando sua foto de fichamento policial viralizou nas redes sociais. Na época, ele havia sido preso em Stockton, na Califórnia (EUA), por porte ilegal de arma, crime que sempre negou.

Mesmo atrás das grades, sua beleza não passou despercebida. O "mugshot", termo americano para a foto de fichamento em delegacias, rendeu-lhe o apelido de "detento mais gato do mundo" e, depois de cumprir cerca de 13 meses de prisão, ele foi contratado por uma agência que o lançou no mundo da moda.

Em 2017, Meeks fez sua estreia nas passarelas da Semana de Moda de Nova York, desfilando para o estilista Philipp Plein. Desde então, trabalhou para marcas de renome, como Tommy Hilfiger, e consolidou-se como modelo internacional.

Estou me concentrando em mim mesmo, na minha paz e nos meus objetivos. Às vezes, é preciso se afastar de certas coisas para evoluir.
Jeremy Meeks

