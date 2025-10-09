Topo

Entretenimento

Dennis DJ rebate denúncia de violência e se posiciona sobre guarda do filho

Bárbara Falcão e Dennis DJ foram casados até 2021 - Reprodução/Instagram/@barbarafalcaooficial e Reprodução/Instagram/@dennisdj
Bárbara Falcão e Dennis DJ foram casados até 2021 Imagem: Reprodução/Instagram/@barbarafalcaooficial e Reprodução/Instagram/@dennisdj
do UOL

De Splash, em São Paulo

09/10/2025 20h52

Dennis DJ, 45, compartilhou um posicionamento oficial após ser acusado de violência física, sexual e psicológica por Bárbara Falcão, com quem foi casado por 14 anos.

O juiz da Vara de Violência Doméstica, a pedido do Ministério Público, arquivou o caso [relacionado à violência] por falta de provas em 2022. Infelizmente, ela voltou com essa história agora, talvez como uma forma de me expor ou tentar conseguir algo, já que não vem conseguindo reverter a questão da guarda. Eu sabia que correria esse risco. Sempre fui ameaçado e chantageado.
Dennis DJ

Relacionadas

Filha de Dennis DJ sai em defesa do pai após denúncia de violência

Ex de Dennis DJ expõe disputa pela guarda do filho e denuncia violência

Artista negou que impede a mãe de ver o filho. "Quero deixar claro que meu filho vê a mãe, sim, nas datas determinadas pelo juiz. Existe uma medida protetiva concedida pelo próprio juiz, e eu não tenho poder sobre isso. Se ele decidiu dessa forma, é porque existe um motivo."

Eles mantiveram a guarda compartilhada por três anos após a separação, segundo o artista. "Por decisão judicial, baseada em fatos que aconteceram e dos quais temos provas, a guarda passou a ser provisoriamente minha. Desde abril, portanto há quase sete meses, eu estou com a guarda do meu filho. A Bárbara tem os dias de visita determinados pelo juiz. Inclusive, ela o viu no último fim de semana, sábado e domingo. Tenho prints, vídeos, provas disso tudo."

Dennis DJ disse não ter relação com a ação policial realizada na casa de Bárbara. "Quem determina uma busca e apreensão é o juiz. O juiz mandou a polícia ir até lá, e a polícia apenas cumpriu a ordem judicial para averiguar a situação. Pode ser, como há um inquérito policial em andamento e, inclusive, a própria mãe da Bárbara prestou um depoimento muito forte, pode ser sobre isso. Mas, como o caso está sob segredo de Justiça, eu também não posso abrir muita coisa aqui."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Dennis DJ rebate denúncia de violência e se posiciona sobre guarda do filho

Guillermo del Toro elogia renascimento do cinema brasileiro: 'Protagonista na conversa global'

Theresa Walcacer, pioneira no jornalismo da Globo e sogra de Poliana Abritta, morre no Rio

Filha de Dennis DJ defende pai em polêmica com Bárbara Falcão: Só a pontinha do iceberg

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

'Preto de Neve': Hélio de La Peña leva humor a SP em apresentação única

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

A pista de Alexandre Nero sobre mistério de Marco Aurélio e Odete Roitman

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10/10 a 18/10

Fátima esconde segredos ao falar sobre morte de Odete e intriga polícia

Culpada de novo? Leila surge em cena secreta da morte de Odete em Vale Tudo