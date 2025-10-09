Topo

Fazenda: Carol Lekker, Guilherme e Yoná pedem votos para ficar na 3ª roça

A Fazenda 2025: Carol, Guilherme e Yoná pedem votos para ficar na roça - Reprodução/RecordPlus
09/10/2025 00h27

Disputando a terceira roça de A Fazenda 2025 (Record), Carol Lekker, Gui Boury e Yoná pediram votos para ficar no programa.

O que aconteceu

Carol Lekker. "Mais uma vez eu estou aqui e vocês já mostraram o carinho de vocês por mim sobre o infiltrado, que me deixaram ficar aqui e eu caí na Roça, vocês me salvaram, e agora estou mais uma vez! Que seja feita a vontade de Deus e o que vocês quiserem. Eu errei e acertei, mas estou aqui para ser eu e mostrar meu jogo, e mostrar que uma menina do interior de Juiz de Fora pode viver o sonho dela!"

Guilherme Boury. "Quero muito ficar aqui, tem muito jogo pra acontecer. Tô sendo eu mesmo, sem personagem, texto, cortes. Erro, acerto. Tá na mão de vocês e quero muito ficar. Vamos fazer aquele mutirão. Brasil, me ajude, tenho um sonho. Coração quente e cabeça fria."

Yoná. "Eu vim aqui viver isso intensamente. Essa sou eu, Yoná, lá dentro e aqui fora. Sou essa que erro, que peço desculpas, que vou e volto, e interajo com todo mundo apesar de não ser aceita por todo mundo. Eu vim com um propósito: há 7 anos, minha mãe teve um problema de Alzheimer e tive que parar minha carreira para cuidar dela!"

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem você quer que fique na 3ª roça?

Resultado parcial

Total de 27723 votos
35,20%
Antonio Chahestian/RECORD
28,32%
Antonio Chahestian/RECORD
36,48%
Antonio Chahestian/RECORD
Ver resultado parcial

