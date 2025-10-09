Topo

Modelo divulga novas mensagens com Vini Jr. e se desculpa com Virginia

Day Magalhães Imagem: Reprodução/Instagram
09/10/2025 07h55

Day Magalhães, cujas supostas conversas com Vini Jr. teriam causado o fim do affair com Virginia, publicou um comunicado sobre o tema.

O que aconteceu

Ela diz que se relacionava com Vini Jr. desde maio. "Durante esse período, nos encontramos pessoalmente e posso dizer que ele sempre foi uma pessoa querida e do bem", escreveu.

Day afirma que decidiu se afastar dele ao ver notícias do affair com Virginia. No entanto, segundo ela, o jogador continuou mandando mensagens — mesmo nos dias em que Virginia estaria hospedada em sua casa: "Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade".

A modelo nega que queira "rivalidade" com Virginia. "O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo — não para atacar ninguém. Acredito que as mulheres não precisam ser colocadas em posição de comparação ou competição", escreveu.

Desejo o melhor para ele e para todos os envolvidos. Sigo focada nos meus projetos, na minha carreira e na minha vida pessoal. Day Magalhães

Day também divulgou supostos prints de trocas de mensagens com Vini Jr. Nas imagens, ele combina encontros com ela, pede fotos e combina chamadas de vídeo.

Day Magalhães divulgou supostos prints de conversas com Vini Jr - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Day Magalhães divulgou supostos prints de conversas com Vini Jr
Imagem: Reprodução/Instagram

